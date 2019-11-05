Ölüm TIR’ında gözaltı sayısı 10’a yükseldi
İngiltere’nin Essex kentinde bir TIR’ın arkasında çoğu Vietnamlı 39 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili Vietnam’da 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Emniyet yetkilileri gözaltına alınan kişilerin denizaşırı göçmen kaçakçılığıyla suçlandıklarını söyledi. Olayla ilgili daha önce de 2 kişinin gözaltına alındığı belirten yetkililer, Vietnamlı diplomat ve polislerin de İngiltere’deki meslektaşlarıyla bir araya geleceğini söyledi. Olayla ilgili olarak TIR’ın sürücüsü Maurice Robinson ve İrlanda’da gözaltına alınan 22 yaşındaki Eamonn Harrison, 39 kişiyi öldürme ve göçmen kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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