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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA-DHA
10.12.2018 - 18:51, Son Güncelleme:

Ölüm saçacaklardı... Tam 14 ton....

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İzmir'in Aliağa ilçesinde sirke fabrikasına düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmeye hazırlanan 14 tonu şişelenmiş 25 ton sahte içki ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Tütün Mamülleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde tabelası bulunmayan bir sirke fabrikasında, sahte içki imal edilip piyasaya sürüleceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bir tıra koliler halinde sahte içki yüklendiği sırada operasyon düzenledi.

20 BİN BOŞ ŞİŞE 80 BİN KAPAK

Ölüm saçacaklardı... Tam 14 ton....


Fabrikada yapılan aramada, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanmış 14 tonu şişelenmiş 11 tonu da şişelenmeye hazırlanmış 25 ton votka, 20 bin boş şişe, 80 bin kapak, 30 bin bandrol, 28 tonluk 4 tank, birer dolum, kapak ve etiket makinesi, 1 ton arıtma tuzu ele geçirildi.

Yapılan araştırma sonucu fabrikanın sirke imal etmek için izinler aldığı ancak fabrikada imal edilen sahte içkilerin bir kısmının turistik yerlere sevk edildiği belirlendi.

FABRİKAYI 23 BİN 600 LİRAYA KİRALAMIŞLAR

Ölüm saçacaklardı... Tam 14 ton....

Ekipler, adreste bulunan E.G, M.A, Z.D, M.Y, M.E, A.D, E.G, O.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, firari M.D'nin 3 ay önce sirke fabrikasını aylık 23 bin 600 liraya kiraladığını söyledikleri öğrenildi.

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