Olmayan danışmana 24 bin 526 euro aylık

KİMİ AP milletvekili bürosunda olmayan danışman için aylık 24 bin 526 euro fazladan para alırken, kimileri ise çıkmadıkları geziler için harcırah aldı. AP Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, 2016 yılında AP bütçesinden hiç çalışmayan yedi danışmanın her biri için aylık tam 24 bin 526 euro ödendiği belirtildi.

Genel sekreterlik, durumu fark edince haksız ödenen tam bir milyon 100 bin euroyu geri talep etti. 79 milletvekili ise çıkmadıkları gezi ve yapmadıkları ziyaretler için tam 216 kez haksız yere harcırah aldı. Bu rakamın ne kadar olduğuyla ilgili ise bilgi verilmedi. AP’yi dolandıran milletvekillerinin isimleri, ülkeleri ve ait oldukları grupla ilgili bilgi verilmedi.