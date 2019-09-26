Olimpik atlas
ABD’li teknoloji şirketi Boston Dynamics’in arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak amacıyla ürettiği insansı robotu ‘Atlas’ın yeni görüntüleri paylaşıldı.
Şirket tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan videolarında yüksek bir platformdan atlayabilen, zıplayıp ters dönebildiği görülen Atlas şimdi jimnastik yapıyor. Takla atıp amuda kalkabilen Atlas, havada burgu yapıp dengesini kaybetmeden başka bir harekete geçebiliyor.
SATIŞA ÇIKTI
Şirket yük taşımaya yönelik tasarladığı ‘Spot’ isimli köpek şeklindeki robotun siparişlerini de almaya başladığını duyurdu.
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