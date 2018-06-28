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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
28.06.2018 - 17:48, Son Güncelleme:

Ölen kadının evinden 100'e yakın köpek çıktı

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Ölen kadının evinden 100'e yakın köpek çıktı

İngiltere’de, kısa süre önce hayatını kaybeden bir adamın davasının çözülebilmesi için evinin temizlenmesi gerekti. Bu nedenle eve gelen polis, evde yaşayan 82 tane köpek buldu. Ekip tarafından, köpekler evden toplanarak hayvan barınağına götürüldü. 

Geçen sene Nisan’da İngiltere, Birmingham’da yaşayan, adı açıklanmayan bir kadın ölü bulundu. Kadının bir kaza sonrasında yaşadığı komplikasyonlardan dolayı öldüğü anlaşıldı. Detayların anlaşılması için evinin temizlenmesi gerekti.

Ancak evin içinde çok sayıda köpeğin bulunması polis ekiplerinde büyük bir şaşkınlık yarattı. Evde tamı tamına 82 köpek bulunduğu anlaşıldı.

Hayvansever derneği olan RSPCA’nın ekipleri duruma müdahale etti. RSPCA müfettişi Herchy Boal yapılan çağrıda 30 köpek olduğunu duydu. Eve giderken destek ekip çağırdı. “İlk vardığımda evin depreme falan uğradığını sandım. Evin içinde 30 köpek olduğu söylenmişti ama içeride gezdikçe sayıları arttı. Birden bire çoğaldılar.” diye açıklama yaptı.

Ölen kadının evinden 100e yakın köpek çıktı

Gelen destek ekipten sonra köpekler toplanmaya başlandı. Herchy Boal, “Çağrıdaki sayıyı arttırsam da 40 köpekten fazlasının olamayacağını düşündüm. Bu kadar çok şivava türü köpek beklemiyorduk. Bulaşık makinesini çektik. Arkasında bize bakan 6 tane küçük yüz vardı. Nerelere saklanabildiklerini görünce şaşırdık.” dedi. Köpekler, masaların altına ve mutfak dolaplarının, sandalyelerin, koltukların arkasına saklanıyordu. Korkma ile saldırma arasında gidip gelen köpekler tek tek toplandı.

Ölen kadının evinden 100e yakın köpek çıktı

Herchy yaptığı açıklamada, “Köpekleri topladıktan sonra kafa sayımı yaptık ve 82 sayısına ulaştık. Hepsini RSPCA’ya bağlı olan Birmingham’daki Newbrook Hayvan Hastanesi’ne götürdük. Hayvanların birçoğu tüylü, pire ve yanıklarla doluydu. Kadın ve kocası Stephan, eve yıllar önce Tinkerball ve Blue adında iki şivava türü köpek almış. Maalesef, çift köpeklerini kısırlaştırmadığı için 4 yıl içinde üreyerek sayıları 82’yi bulmuş. Bu köpeklerin hepsi onların soyundan geliyor. Bu klasik bir istifleme durumu iken her şeyin özellikle köpeklerin kontrolünü kaybettikleri kesin. 4 köpek Stephan’a geri verildi. O köpekler saldırgandı ve davranış sorunları vardı. Onu görünce ruh halleri tamamen değişerek mutlu ve sakin bir hal aldılar. Bu gerçekten çok üzücü bir durumdu ama benim için olaya dahil olan köpeklerin sayısından dolayı gerçekten unutulmaz bir şeydi.” dedi.

 

 

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