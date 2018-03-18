Öldürüp intihar süsü vermişler
Londra’nın güneyindeki evinde ölü bulunan sürgündeki Rus işadamı Nikolay Gluşkov’un (68) öldürüldüğü, sonra da intihar süsü verilmek istendiği öne sürüldü.
The Sun gazetesine göre otopsi sonucu Gluşkov’un boğazına baskı sonucu öldüğü anlaşıldı. Gluşkov’un boğularak ya da asılarak öldürüldüğü kaydedildi. Sonra da kendini asmış görüntüsü verildiği belirtildi. Rus işadamının cesedini kızı Natalya bulmuştu. İngiltere için ajanlık yapmış olan Sergey Skripal’ın zehirlenmesinin ardından Gluşkov’un ölümü şüpheli bulunmuştu.
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