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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
28.03.2018 - 19:05, Son Güncelleme:

Üvey babadan öldüren taciz! Duyan çileden çıktı...

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Üvey babadan öldüren taciz! Duyan çileden çıktı...

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde bir papazın 4 yaşından itibaren 10 yıl boyunca taciz ettiği Elena Franci (29) isimli kadının evinde ölü bulunması ülkeyi karıştırdı. Tacizci papazın cezasının ardından yeniden göreve getirildiği ortaya çıkarken, Rum Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Dört yaşında uyuşturucu bağımlısı babasının annesini bıçaklayarak öldürmesine şahit oldu. Bir rahibe korucuyu aile olması için evlatlık verildi. Bu defa üvey baba tacizi başladı, 10 yaşında polise şikâyet etti, kimseyi inandıramadı. 18’ine gelip reşit olunca dava açtı. Papaz uzun yargılamalar sonucunda iki yıl hapse mahkûm oldu. Rum Kilisesi Meclisi Sen Sinod, hapisten çıkan papazı “Cinsel taciz için üç şahit gerekir” gerekçesiyle akladı ve göreve başlattı. Hem de genç kadınların bulunduğu bir manastırda… Evi de ilkokul yanında… Taciz kurbanı Rum genç kadın dayanamadı ve intihar etti. İşte Güney Kıbrıs’ta 29 yaşında canına kıyan Eleni Francis’in hazin hikâyesi…

 ANNESİNİN KATLİNİ İZLEDİ

Hazin hikâyedeki kurban, Güney Kıbrıs'ta yaşayan Elena Francis (29) adlı genç bir kadın.

Elena 1989’da uyuşturucu bağımlısı bir anne ve babadan dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında annbabasının kavgalarına tanık oldu. Babası küçük kızın gözleri önünde, annesini bıçaklayarak öldürdü.  

KORUYUCU AİLE OLSUN DİYE…

Rum yetkililer, dört yaşında yetim kalan küçük kızı bir süre Lefkoşa’da yetimhanede tuttu. Daha sonra özellikle kız evlatlık isteyen Papaz Stilianos Savvas’a evlatlık verdi. Korucuyu aile olması için…

Fakat öyle olmadı. Papaz Savvas, taciz ve şiddete başladı. Küçük kız 10 yaşında önce öğretmenleri ardından polise üvey babasını şikâyet etti, ancak inandıramadı. Taciz ve şiddet 18 yaşına kadar devam etti, hatta Papaz Savvas’ın kız kardeşinin kocası da şiddet ve tacize katıldı. 

Üvey babadan öldüren taciz Duyan çileden çıktı...

REŞİT OLUR OLMAZ MAHKEMEYE GİTTİ

Reşit olur olmaz önce polise, ardından mahkemeye gitti. Uzun süren yargılama 2012’de sona erdi. Alt mahkemede, tacizci papaz suçlu bulundu ve iki yıl hapse mahkûm edildi, yüksek mahkeme de papazın temyiz başvurusunu reddetti ve cezayı onadı. Papaz 2013’te hapse girdi.

Hukuk mücadelesini kazanan Elena Francis, her ne kadar cezayı az bulsa da yeni bir mücadeleye atıldı, yeni bir hayat kurmaya çalıştı. Kendi gibi çocuk kurbanlara yardım etmek amacıyla sosyal işler dairesinde çalışmaya başladı. 

Üvey babadan öldüren taciz Duyan çileden çıktı...

KİLİSE “ÜÇ ŞAHİT GÖRMEDİ” DEDİ, AKLADI

Papaz Savvas 2015’te hapisten çıktı ve ilk işi, görevine dönmek için Rum Kilisesi’ne başvurmak oldu. Piskoposlardan oluşan Rum Kilise Meclisi (Sen Sinod) Haziran 2015’te Başpiskopos Hrisostomos başkanlığında papazın başvurusunu karara bağlamak üzere toplandı. Toplantının tutanaklarına göre; piskoposlardan ikisi, Papaz Savvas’ın pedofili olduğunu belirterek, göreve dönmesine karşı çıktı. Diğer piskoposlar, papazın göreve dönmesi gerektiğini savundu.

Limasol Metropoliti Athanasios, “Cinsel taciz, iki ya da üç şahit yoksa olmamış sayılır” görüşünü savunurken, Cikko Metropoliti Hrisostomos, “Papaz Savvas zina ya da fuhuşla değil, normal cinsel temas yerine, bedensel temasla (fiili livata) suçlanıyor” dedi. Sonuçta Papaz Savvas din adamlığı görevine kilise kararıyla döndü. Hem de genç kız ve kadınların bulunduğu bir manastırda… 

Üvey babadan öldüren taciz Duyan çileden çıktı...

ÇOCUKLARLA ZAFER FOTOĞRAFI

Savvas kararın iki gün ardından sosyal medya hesabından çocuklarla çekilmiş fotoğrafını yayınladı. Kız kardeşiyle birlikte bir ilkokulun yanında da ev kiraladı.

Papaz Savvas’ın kurbanı Elena Francis, uzaktan gelişmeleri izliyordu. İki yıl gibi az bir ceza nedeniyle adalete, failin göreve iade edilmesi nedeniyle de kiliseye kızgındı. Dayanamadı… Geçen hafta Lefkoşa’daki evinde yaşamına son verdi. Cesedi, öldükten üç gün sonra bulundu. 

Üvey babadan öldüren taciz Duyan çileden çıktı...

DUYAN ÇİLEDEN ÇIKTI

Elena’nın hazin hikâyesi önce tanıdıkları aracılığıyla sosyal medyadan yayılmaya başladı. Rum medyası da Papaz Savvas’ın Kilise meclisinde aklandığı toplantının tutanaklarını yayınladı. Sosyal medya üzerinden örgütlenen yüzlerce kişinin Elena’nın başına gelenleri protesto etmek için önümüzdeki günlerde bir dizi eylem başlatması bekleniyor.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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