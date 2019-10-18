Öldüren nakavt
ABD’nin Chicago kentindeki Wintrust Arena’da Charles Conwell ile 13 Ekim’de yaptığı müsabakanın 10. raundunda, başına aldığı sol kroşeyle nakavt olan 27 yaşındaki Patrick Day 4 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitirdi.
Twitter’dan yaptığı açıklamayla üzüntüsünü belirten Conwell, “Tek amacım kazanmaktı. Bunun olmasını hiç istememiştim. Kimse böyle bir ölümü hak etmiyor. Yaşananları geri alabilsem hemen yapardım” ifadelerini kullandı.
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