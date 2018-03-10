Öldüren fantezi
Peru’da Ruben Valera Cornejo adlı adam, karısı Yubitza Llerena ile seks oyunu sırasında eski bir havan topu mermisini kullanınca eşinin ölümüne neden oldu.
Cornejo, dışarıda geçirdikleri gecenin ardından birlikte eve döndüğü eşinin kendisinden cinsel ilişki sırasında bazı objeleri kullanmasını istediğini anlattı. Gece hakkında çok fazla şey hatırlamadığını söyleyen Cornejo uyandığında eşini ölü bulduğunu anlattı. Polis, evde üzerinde kan izleri bulunan havan topu mermisini buldu. Adam cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.
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