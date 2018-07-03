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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
03.07.2018 - 06:15, Son Güncelleme:

Öldü diye morga kaldırılan kadının yaşadığı ortaya çıktı

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Öldü diye morga kaldırılan kadının yaşadığı ortaya çıktı

Güney Afrika'da trafik kazası geçiren bir kadın yaşam belirtisi göstermediği için morga kaldırıldı. Morg görevlisi ise dolaptaki kadının cesedini kontrol ettiğinde nefes aldığını tespit etti. Kaza kurbanı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Güney Afrika'da öldüğü zannedilen bir kadının morgdayken hayatta olduğu anlaşıldı. İsmi açıklanmayan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Gauteng eyaletinde meydana gelen trafik kazasında yaşam belirtisi göstermeyen kadın görevliler tarafından Carletonville morguna kaldırıldı. Trafik kazası geçiren kadına müdahale eden ambulans ekibi, kadının öldüğünü açıklamıştı. Morg çalışanı kadını kontrol ettiği esnada nefes aldığını fark etti. Bunun üzerine kadın bir hastanede tedavi altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AİLESİ ŞOKA GİRDİ

BBC'ye konuşan ancak ismini vermek istemeyen bir aile üyesi, "Aile olarak, polis, ambulans görevlileri ve morg yetkilileri olmadan bu konu hakkında konuşmayacağız. Yanıtlara ihtiyacımız var" dedi. Ailenin şokta olduğunu sözlerine ekledi.

Ambulans şirketinin operasyon müdürü Gerrit Bradnick ise, "ihmâle dair bir kanıt yok" dedi. Bradnick, "Bu olayın nedeni, ambulans servisi çalışanlarımızın iyi eğitilmemesi değil" diye konuştu.

3 DOKTOR ÖLDÜ İLAN ETTİ

Ocak ayında İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesindeki bir hapishanede tutulan bir mahkûm, otopsiden saatler önce bilincini yeniden kazanmıştı. İspanyol basınına göre söz konusu kişi, üç doktor tarafından "ölü" ilan edilmişti. Güney Afrika'da da daha önce benzer olaylar yaşanmıştı. Yedi yıl önce, 50 yaşındaki bir kişi ülkenin doğusundaki bir morgda çığlıklarla kendine gelmişti. Bu kişinin 24 saati morgda geçirdiği anlaşılmıştı.

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