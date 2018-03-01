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    ‘Olay Yeri’nden gözyaşlarıyla ayrıldı

    Ali VARLI / BERLİN
    01.03.2018 - 18:02 | Son Güncelleme:

    Almanya’da sevilen polisiye dizisi ‘Tatort’ta (Olay Yeri) ayrılık yaşandı. 10 yıldır ‘Tatort Stuttgart’ dizisinde oynayan Mimi Fiedler, yeni projelerde yer almak için diziden ayrıldı.

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    • ‘Olay Yeri’nden gözyaşlarıyla ayrıldı
    • ‘Olay Yeri’nden gözyaşlarıyla ayrıldı
    • ‘Olay Yeri’nden gözyaşlarıyla ayrıldı
    • ‘Olay Yeri’nden gözyaşlarıyla ayrıldı

    ‘Tatort’ta balistik incelemede görevli Nika Banovic’i canlandıran 42 yaşındaki Mimi Fiedler, ‘Die Comedy-Show’ adlı program için diziye veda etti. Artık daha eğlenceli projelerde yer almak istediğini açıklayan Fiedler, ayrılığın ardından şunları söyledi: “Bu diziyle büyüdüğümü fark ettim. Onun için çok mutluyum. Ancak çok iyi insan olan meslektaşlarımdan ve harika bir ortamdan ayrıldığım için de ağlayarak veda ediyorum. 10 yıl boyunca dizide oynadım. Bu benim en uzun süren işimdi.”

    Fiedler’in içinde yer alacağı ‘Die Comedy -Show’ adlı program, cumartesi akşamları saat 23.00’te ‘ProSieben’ kanalında yayınlanacak. Programda, her hafta birbirinden farklı beş ayrı komik hikaye işlenecek. Hikayelerin dördü gerçek, biri ise uydurma olacak. Programda, seyircilerden gerçek olmayan hikayeyi bulmaları istenecek.

    Etiketler: Almanya , Mimi Fiedler , Tatort , avrupadan haberler
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