Olacağı buydu
ABD’de ardı arkası kesilmeyen ve onlarca can alan silahlı saldırıların ardından birçok kişi poligonlarda atış eğitimi almaya, kendi silahını taşımaya başladı.
Saldırılardan serbest silah satışını sorumlu tutanlarla, ‘Silahları olsa kendilerini savunurlardı’ diyenler arasındaki tartışma süredursun, ABD’de korkulan olmaya başladı. Silah eğitimi almaya ve kendi silahını taşımaya başlayanlar arasına, geçtiğimiz ekim ve nisan aylarında ABD’deki sinagoglara gerçekleştirilen peş peşe saldırıların ardından ülkedeki Yahudi toplulukları da katıldı. Los Angeles’ta yaşayan ve gönüllü verdiği silah eğitimi nedeniyle ‘Taktiksel Haham’ olarak anılan Raziel Cohen AFP haber ajansına durumlarını şu sözlerle özetledi: “Silah taşıyoruz, çünkü yanımızda polis memuru taşıyamıyoruz. Polislerin her zaman her yerde olamayacağı bir gerçek.”
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