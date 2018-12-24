Okyanusun siyah beyazlısı
Avustralya’da karaya vuran ve bugüne kadar bilinmeyen ‘siyah beyaz’ bir deniz canlısı bilim insanları arasında heyecan yarattı.
Siyah beyaz renkli tuhaf deniz canlısının görüntülerini internete yükleyen bir kent sakini, canlının türünü tespit etmek için yardım istese de türü hakkında bilim insanları henüz bir açıklama yapmadı. Gizemli deniz canlısı Avustralya’nın batısındaki Broome sahil kentindeki kumsalda görüldü.
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