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Dünya
Haber Giriş: 03.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Okyanus radarları

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Okyanus radarları

ABD’de bilim insanları mikroelektronikler yerleştirdikleri denizanalarını okyanusları izlemek ve keşifler yapmak için kullanmaya hazırlanıyor.

Stanford Üniversitesi’nden uzman Nicole Xu, özel aygıtlarla denizanalarını biyonik canlılara dönüştürerek okyanuslarda inceleme yapacaklarını açıkladı. Bir çip, batarya ve elektrotlardan oluşan özel bir protez, denizanalarına takılarak onların suda daha hızlı hareket etmesini sağlayacak.

DERİN SULARDA KEŞİF YAPACAKLAR

Derin sularda keşif yapacak olan biyonik denizanalarına ayrıca küçük kameralar takılması da planlanıyor.

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