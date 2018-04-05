Kırık sandalyeyi paylaştı! Okulu görenler harekete geçti...
ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan Laurissa Kovacs isimli öğretmen okulundaki öğrencilerin oturduğu sandalyeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Öğrencilerin okulda bulundukları koşulları gözler önüne sermek isteyen kadına, 'sosyal medyanın' gücüyle binlerce dolarlık yardım toplandı.
Kovacs, paylaştığı fotoğrafın bu kadar büyük bir etki yaratacağını tahmin bile etmiyordu.
Oklahoma eyaletinin McAlester bölgesindeki Puterbaugh Ortaokulu'nda çalışan Kovacs, paylaştığı fotoğrafın ardından yürütülen kampanya ile okulu için 44 bin dolar bağış topladı.
Okulunda yeterli sayıda sandalye bulmadığı için evinden sandalye getirdiğini aktaran Kovacs, "İnsanların bizim her gün yüzleşmek zorunda kaldığımız sorunları görmelerini istiyorum" dedi.
Kovacs'ın yazdığı gönderi toplamda 82 bin kişi tarafından paylaşıldı. Daha sonra Amazon internet sitesi üzerinden kendisine bağış hesabı açan kadına çok sayıda bağış ürünü de gönderildi.
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