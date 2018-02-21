Okul servisi duvara çarptı: 22 yaralı

ALMANYA’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti’ne bağlı Dortmund şehrinde 38 öğrenciyi taşıyan bir okul servisi, seyir halindeyken bir aracın üzerine doğru geldiğini fark edip araçtan kaçmak isterken önce bir kamyonete ardından da duvara çarptı. Öğrencilerden 19’unun yaralandığı kazada, otobüse çarpan aracın sürücüsü ve 47 yaşındaki otobüs şoförü ile 59 yaşında bir öğretmenin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Dortmund polis sözcüsü Oliver Peiler, kaza sonucunda tramvay hattı ile trafik ışıklarının hasar gördüğünü belirterek, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.