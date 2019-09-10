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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
10.09.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Okul çantaları 'mezar' oldu

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Okul çantaları 'mezar' oldu

UNICEF, her biri geçen yıl çatışma ve savaşlarda ölen çocuğu temsil eden 3 bin 758 okul çantasıyla BM Genel Merkezinde oluşturduğu "temsili mezarlık" ile dünya liderlerine çocukların korunması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya liderlerinin dikkatini çekebilmek için her biri geçen yıl çatışma ve savaşlarda ölen çocuğu temsil eden 3 bin 758 okul çantasıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde ''temsili mezarlık'' oluşturdu.

UNICEF, eylül ayının son haftası BM Genel Kurulu Görüşmeleri için dünya liderlerinin toplanacağı BM Genel Merkezinin bahçesini, savaş ve çatışmalardaki çocuk ölümlerine dikkati çekmek amacıyla okul çantaları ile mezarlık haline getirdi.

Her biri geçen yıl çatışma ve savaşlarda ölen çocukları temsil eden 3 bin 758 okul çantasıyla oluşturulan ''temsili mezarlık'' ile dünya liderlerine çocukların korunması çağrısı yapıldı.

UNICEF Direktörü Henrietta Fore, yaptığı açıklamada, her zaman umudun simgesi olan okul çantalarının bu sefer mezar olduğunu ve bu şekilde savaş ve çatışmalarda ölen çocuklara dikkati çekmek istediklerini ifade etti.

BM verilerine göre, geçen sene savaş ve çatışma bölgelerinde 12 binden fazla çocuk hayatını kaybetti, yaralandı ve sakat kaldı.

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