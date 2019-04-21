Oktay, Sri Lanka'daki terör saldırılarını kınadı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını kınadı.
Oktay, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörün dini, dili, milleti olmaz. Dünyanın neresinde olursa olsun, masum insanları katleden kanlı elleri lanetliyorum. Sri Lanka'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadelerine yer verdi.
Terörün dini, dili, milleti olmaz! Dünyanın neresinde olursa olsun,masum insanları katleden kanlı elleri lanetliyorum...— Fuat Oktay (@fuatoktay06) April 21, 2019
#SriLanka 'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyorum.#Srilanka 🇱🇰🇹🇷
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