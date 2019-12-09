Oksijensiz okyanus

İSPANYA’nın başkenti Madrid’de düzenlenen konferansta sunulan çevre raporuna göre, okyanuslardaki kirlilik nedeniyle oluşan oksijensizlik sorunu gelecekte insanlığı tehdit edecek boyutlara ulaşabilir. ‘Deoksijenasyon’ olarak tabir edilen kirlilik nedeniyle okyanuslardaki bazı bölgelerde oluşan oksijen yetersizliğinin önlenmesi için gelecek 10 yıl çok kritik. Bilim insanlarına göre, doğanın sera gazlarını hapsetme konusunda yetersiz olması, 2100 yılında yüzde 3 ila 4’lük bir oksijen azalmasına neden olabilir.

UZMANLAR ÇÖZÜM PEŞİNDE



Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin hazırladığı raporda, dünya genelindeki okyanuslarda binden fazla oksijensiz alan bulunuyor. Bu sayının 1960 öncesinde sadece 45 olduğu belirtiliyor. Uzmanlar bu sayının artmasının üremek için oksijene çok ihtiyaç duymayan balık türlerinin sayısını arttırarak diğerlerinin sayısını azaltarak doğal dengeyi altüst edebileceğini düşünüyor. Rapora göre, kirliliğin önünün alınmaması gelecekte insanlığı tehdit edecek boyutlara ulaşabilir.