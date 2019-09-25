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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.09.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Oğul Biden'ın Ukrayna geçmişi ABD'yi sarstı

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Oğul Biden'ın Ukrayna geçmişi ABD'yi sarstı

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'nın en büyük enerji şirketlerinden Burisma Holdings'te çalışması, ABD siyasetinde tartışma konusu oldu.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Ukrayna'da yolsuzluk mücadelesi verdiği yıllarda, oğlu Hunter Biden'ın da ülkenin en büyük doğal gaz şirketinde görev alması ABD'de siyasi tartışmalara yol açtı.

Hunter Biden'ın 2014 yılından itibaren 2019'un nisan ayına kadar Ukrayna'nın en büyük özel doğal gaz üreticisi olan Burisma Holdings'te yönetim kurulu üyesi olması, 2009-2017 yıllarında ise babası Joe Biden'ın Ukrayna'daki yolsuzlukla mücadele çalışmalarına destek vermesi, ABD'de siyasetinde gündem oluşturdu.

ABD'nin Delaware eyaletindeki katolik bir lisede eğitim alan Hunter Biden, 1992'de Georgetown Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Biden, 1996 yılında ise Yale Üniversitesi'nden hukuk diploması aldı.

Hunter Biden, eski ABD Başkanları Bill Clinton ve George W. Bush hükümetlerinde önemli görevlerde bulundu. 42'nci ABD Başkanı Bill Clinton tarafından Ticaret Bakanlığına "E-ticaret Direktörü" olarak atanan ve bu kurumda 1998-2001 arasında görev alan Biden, 2006'ya kadar Washington'da lobicilik faaliyetleri yürüttü.

ABD Başkanı George W. Bush tarafından 2006'da ülkenin en büyük demiryolu taşımacılık şirketi Amtrak'ın yönetim kurulu üyeliğine atanan Hunter Biden, 2008'de Barack Obama'nın ABD Başkanı ve Joe Biden'ın da başkan yardımcısı seçilmesi nedeniyle bu görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Oğul Biden, 2009'da Rosemont Seneca Partners adlı yatırım şirketini kurdu ve firma sayesinde Rusya ve Çin ile ticaret bağlantılarını geliştirdi.

Biden, bu yıllarda, aynı zamanda Boies Schiller Flexner adlı hukuk firmasında avukatlık yaptı. Söz konusu hukuk firması, 2000 yılındaki ABD'deki tartışmalı seçimin ardından iki başkan adayı George W. Bush ve Al Gore arasında ABD Yüksek Mahkemesi'nde görülen davaya danışmanlık yapmıştı.

Şirkete şeffaflık desteği

Petro Poroshenko'nun 7 Haziran 2014'te Ukrayna Devlet Başkanı olarak göreve gelmesinin adından, ABD Başkanı Obama, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve Ukrayna'daki yolsuzlukla mücadeleye destek vermek amacıyla Joe Biden'ı görevlendirdi.

Bu tarihten yaklaşık bir ay önce ise oğul Biden, Ukrayna'nın en büyük özel doğal gaz üreticisi olan Burisma Holdings'in yönetim kurulunda görev almaya başladı.

Bursima Holdings tarafından 12 Mayıs 2014'te yapılan resmi açıklamaya göre, Biden'ın şirketin hukuk biriminde görev alacağı ve firmaya uluslararası ilişkiler alanında destek vereceği kaydediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biden ise "Doğal gaz alanında endüstri lideri olan Burisma'nın Ukrayna ekonomisine güçlü katkı olabileceğine inanıyorum." ifadesini kullanmış ve firmaya şeffaflık konusunda yardımcı olacağını belirtmişti.

Burisma Holdings'in yönetim kurulu üyeliği sırasında ayda 50 bin dolar maaş aldığı bildirilen Biden, görev süresinin dolmasının ardından bu yıl nisan ayında şirketin yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştı.

 

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