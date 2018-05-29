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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
29.05.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

Oğlunu 17 bıçak darbesiyle öldürmüştü... Kan donduran detaylar!

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Oğlunu 17 bıçak darbesiyle öldürmüştü... Kan donduran detaylar!

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı (7) 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddia edilen Bilge Lord Kunduracı’nın (36) oğlunun cesediyle bir gün boyunca aynı evde kaldığı ortaya çıktı.

KIBRISLI Türkler, boşanma aşamasındaki bir annenin 7 yaşındaki çocuğunu 17 bıçak darbesiyle öldürmesi ve ertesi günü eve gelen dedenin de kalbine yenik düşmesinin yarattığı şoku yaşıyor. Çocuğunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan anne ilk ifadesinde, “Kocam terk etti, cinnet geçirdim” dedi.
 
ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA SARILDI
Aile faciası başkent Lefkoşa’nın Gönyeli belediyesi Atatürk Caddesi Ballı apartmanında meydana geldi. Polis memuru kocası Ercan Kaya Kunduracı ile boşanma aşamasında bulunan 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı, önceki gün sabah saatlerinde babasıyla aynı adı taşıyan oğlu Ercan Kunduracı’yı 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Anne Bilge, ölen çocuğuna sarılarak yatak odasına kapanırken, cinayetten 35 saat sonra ertesi günü (dün akşam) kızından haber alamayan dede Tahir Lord ve büyükanne Sümer Lord, kaldıkları apartman dairesine gitti.

Oğlunu 17 bıçak darbesiyle öldürmüştü... Kan donduran detaylar

DEDE TORUN ACISINA DAYANAMADI
Eve giren yaşlı çift, yatak odasında kanlar içinde kalan torununu ve krizdeki kızlarını gördü. 64 yaşındaki dede Tahir Lord’un olay yerinde kalp krizi geçirdi. Torununun acısına dayanamayan Tahir Lord kaldırıldığı Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinde hayatını kaybetti.
Bu sırada Demirhan karakolunda görevli baba Ercan Mert Kunduracı, silahını yanına alarak cinayetin işlendiği eşinin evine gitti. Polis, evin etrafında güvenlik önlemi alırken, sinir krizi geçiren babanın bir yakınının evine kapandığı öğrenildi.
 
ANNE TUTUKLANDI
Anne Bilge Lord Kunduracı bu sabah erken saatlerde mahkemeye çıkartıldı. Polis sorgusunda suçunu itiraf eden ve kocasının kendisini terk etmesinin ardından cinnet geçirdiği söyleyen Bilge Lord Kunduracı, bir sonraki duruşmasına kadar 3 gün poliste tutuklanmasına karar verildi.
Annesinin kurbanı olan 7 yaşındaki Ercan’ın okulunda da büyük bir üzüntü yaşanıyor. İlkokul birinci sınıfa giden Ercan’ın öğretmenleri gözyaşları içinde kaldı.
 

Oğlunu 17 bıçak darbesiyle öldürmüştü... Kan donduran detaylar

KKTC'de cinnet getiren anne öz oğlunu bıçaklayarak öldürdüKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cinnet getiren anne 7 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Cinayeti duyan 64 yaşındaki dede de fenalaşarak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Başkent Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk caddesi üzerinde bir binada oturan 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı, akşam saatlerinde tartıştığı 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı isimli oğlunu karın bölgesinden bıçakladı. 7 yaşındaki talihsiz çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Bağrışmaları duyan komşularının polise haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Cinayete şahit olan Ercan Kaya Kunduracı'nın dedesi 64 yaşındaki Tahir Lord yerde hareketsiz yatarken bulundu. Hastaneye kaldırılan Tahir Lord tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Lord'un kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi.Cinayet zanlısı anne Bilge Lord Kunduracı, gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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