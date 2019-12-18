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Oğlu ağlamasın diye maketini yaptı
Japonya’da Fuki Sato adlı anne, işlerini yaparken veya bebeğinin yanında bulunmadığı zamanlarda bir yaşındaki oğlunun ağlamasına engel olmak için gerçek boyutlu karton maketlerini yaptırdı.
Fuki, maketlerden birinde ayakta dururken, bir diğerinde ise yerde otururken görülüyor. Fuki’nin eşi maketleri sosyal medyadan paylaşınca bazı kullanıcılar annenin çocuğu kandırdığı gerekçesiyle bu durama tepki gösterdi.
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