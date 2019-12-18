MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriOğlu ağlamasın diye maketini yaptı
GeriDünya Oğlu ağlamasın diye maketini yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
18.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Oğlu ağlamasın diye maketini yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oğlu ağlamasın diye maketini yaptı

Japonya’da Fuki Sato adlı anne, işlerini yaparken veya bebeğinin yanında bulunmadığı zamanlarda bir yaşındaki oğlunun ağlamasına engel olmak için gerçek boyutlu karton maketlerini yaptırdı.

Fuki, maketlerden birinde ayakta dururken, bir diğerinde ise yerde otururken görülüyor. Fuki’nin eşi maketleri sosyal medyadan paylaşınca bazı kullanıcılar annenin çocuğu kandırdığı gerekçesiyle bu durama tepki gösterdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle