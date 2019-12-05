Öfkemizi küçümsemeyin
İsveçli aktivist Greta Thunberg, İspanya’nın başkenti Madrid’deki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı’na (COP25) katılmak için Amerika’dan başladığı deniz yolculuğunda okyanusu geçerek Portekiz’in başkenti Lizbon’a geldi.
Lizbon’da birkaç gün kalacağını ve kendisini hazır hissettiğinde Madrid’e gideceğini söyleyen İsveçli aktivist “Gençlerin sesleri toplantıların yapıldığı bu duvarların ötesinden duyulabilmeli” dedi. Gazetecilere konuşan Thunberg, “İnsanlar öfkeli çocukların gücünü küçümsüyor” dedi.
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