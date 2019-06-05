ABD Başkanı Trump’ın tartışmalı Londra ziyareti on binlerce kişinin katıldığı sokak eylemlerinin gölgesi altında sürüyor. Trump karşıtı göstericiler dün Londra’nın merkezindeki Trafalgar Meydanı’ndan İngiliz Parlamentosu’na yürüdü. Yürüyüş esnasında Trump karşıtlarıyla Trump destekçileri arasında büyük sürtüşmeler meydana geldi. Londra polisi, Trump karşıtı gösterilerde 3 binden fazla polisin güvenliği sağladığını duyurdu. Trafalgar Meydanı’na Trump’ı tuvalet oturağında gösteren dev bir manken yerleştiren göstericiler, Parlamento Meydanı’nda da ABD Başkanını bir bebek şeklinde temsil eden dev bir balon uçurdu. İngiliz polisi Trump’ın kafilesinin güzergâhı boyunca ve İngiliz Başbakanlık Ofisi çevresindeki yolları trafiğe kapattı.

HELİKOPTER KULLANIYOR

Trump karşıtı eylemde konuşma yapan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, önceki gün Trump için düzenlenen resmi resepsiyona da katılmayarak

ABD Başkanı’nın ziyaretini protesto etmişti. Buckingham Sarayı’nda düzenlenen resmi resepsiyondaki Trump’a seslerini ulaştırmak isteyen eylemciler, tencere, tava, düdük, vuvuzela ve korna sesleriyle sarayın dışında gösteri düzenlemişti. Dün düzenlenen gösterilerde ise protestocular ellerinde “Savaşa hayır”, “Irkçılığa hayır” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Trump, göstericilerle karşı karşıya gelmemek için Londra’da çoğunlukla helikopterle seyahat ediyor. Donald Trump’ın ziyaretine karşı 2 milyona yakın imzanın toplandığı İngiltere’de, ABD Başkanı’nın geçen yaz ülkeye yaptığı çalışma ziyareti de yaklaşık 250 bin kişinin katıldığı bir gösteriyle protesto edilmişti. Trump bu hafta boyunca İngiltere, İrlanda ve Fransa’da önemli temaslarda bulunacak.

‘BİR YERE AYRILMAYIN’

ABD Başkanı Donald Trump dün İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi. May ile önce Amerikan ve İngiliz 5’er büyük firmanın yetkililerinin katılımı ile kahvaltıda buluşan Trump, daha sonra İngiltere Başbakanlık Ofisi ‘10 Numara’da görüşme gerçekleştirdi. Trump, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının ardından ‘çok büyük ve adil bir ticaret anlaşması yapacaklarını’ söyledi. Ticaret anlaşması için bir araya geldiği May’in görevden ayrılacağını hatırlatan Trump, “(Görevi bırakma) Tarihi tam olarak bilmiyorum fakat bir yere ayrılmayın, bu anlaşmayı yapalım” şeklinde konuştu. May ile Trump’ın İngiltere’nin AB’den ayrılmasının ardından yapılacak bir ticaret anlaşmasının yanı sıra Çinli telekomünikasyon firması Huawei ürünlerinin ülkenin yeni 5G iletişim ağında kullanılıp kullanılmamasını da görüştüğü belirtildi.

JOHNSON YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ



Reuters haber ajansı, ABD Başkanı Trump’ın, İngiltere’de Muhafazakâr Parti liderliği için öne çıkan isimlerden Boris Johnson ile 20 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Trump’ın Johnson ile yüz yüze bir görüşme de talep ettiği, Johnson’un ise ‘beklenmedik şekilde’ programının dolu olmasını bahane ederek bu talebe olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. ABD Başkanı Trump, İngiltere ziyareti öncesinde yaptığı bir açıklamada, Johnson için “Harika bir başbakan olur” ifadesini kullanmıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit konusundaki planını bir türlü İngiltere parlamentosundan geçiremeyince 7 Haziran’da parti liderliğini bırakacağını açıklamıştı. Muhafazakâr Parti’de başkanlık yarışının 10 Haziran’da başlaması bekleniyor.

Trump, “dostum” dediği Brexit Partisi’nin aşırı sağcı lideri Nigel Farage ile ise Londra’da konakladığı ABD Büyükelçiliği rezidansında bir araya geldi. Görüşme sonrası Farage Twitter’dan “Başkan Trump ile güzel bir toplantı. Brexit’e gerçekten inanıyor ayrıca Londra seyahatinden de memnun” diye yazdı.

‘TRUMP AŞIRI SAĞCILARIN REKLAM YÜZÜ OLDU’



Londra ziyareti öncesi Trump’ın Twitter hesabından yüklendiği Londra Belediye Başkanı Sadık Han, dün aşırı sağcı hareketlerin Trump’ı ‘bir reklam yüzü’ olarak gördüğünü söyledi. BBC’ye konuşan Han, Trump’ın aşırı sağcı hareketlerin reklamına yönelik verdiği katkının kendisini endişelendiren bir durum olduğunu söyledi. Han, Trump’ın 11 yaşında bir çocuk gibi davrandığını öne sürdü. Trump’ın İngiltere ziyareti öncesinde Twitter’dan, “Anlatılanlara göre Londra Belediye Başkanı olarak çok kötü bir iş çıkaran Sadık Han, İngiltere’nin en önemli müttefiki olan ABD’nin ziyarette bulunan başkanına karşı aptalca bir edepsizlik göstermekte. Bana değil, Londra’daki suçlara odaklanması gereken tam bir ezik” demişti. Trump için kırmızı halı serilmesine karşı çıkan Han, ziyaret öncesinde ABD Başkanı’nı 1930 ve 1940’lardaki Avrupalı diktatörlere benzetmişti.