Ödüllü tarihçi testereyle kesti
Rusya’da, ‘Legion d’Honneur’ nişanı sahibi tarihçi doçent Oleg Sokolov, eski öğrencisi Anastasiya’yı öldürdükten sonra testereyle parçalayıp nehre atmaya çalışırken yakalandı.
Korkunç cinayet, St. Petersburg şehri ortasından geçen Moyva Nehri’nde eli poşetli birinin görülmesiyle ortaya çıktı. Olayı görenler, sarhoş birinin nehre düştüğünü düşünerek güvenlik güçlerine haber verdi. Polis ve kurtarma ekiplerinin sudan çıkardıkları kişi Petersburg Şehir Üniversitesi’nde tarih dersleri veren doçent Oleg Sokolov’du. Sokolov’un elindeki çantanın içerisinde omuzlarından kesilmiş iki kadın kolu vardı.
BAŞI VE BACAĞI BULUNDU
Tarih hocasının evinde yapılan aramada kolları, bacakları ve başı kesilmiş kadın cesedine ulaşıldı. Cumartesi geç saatlere kadar dalgıçların yardımıyla nehirde devam eden arama çalışmaları neticesinde doçentin testereyle parçaladığı bacak ve baş da bulundu. Yapılan inceleme cesedin doçentin eski öğrencisi Anastasiya Eşenko’ya ait olduğunu ortaya koydu. Fransa tarihi ve Napolyon Bonapart üzerinde önemli çalışmalarıyla tanınan doçent 2003 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın elinden en önemli devlet nişanı “Legion d’Honneur” da almıştı.
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