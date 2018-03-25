Obez kedi yere yatarak kavgayı durdurdu!
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, kavga etmeye hazırlanan iki kedinin birbirine girmesini yere yatarak engelleyen kedi büyük ilgi çekti.
Youtube'da yayınlanan ve gittikçe popüler olan videonun başında iki kedinin kavga ettiği görülüyor. Kedilerin sürtüşmeye başladığı anda şişman üçüncü bir kedi geliyor ve kedilerin dikkatini dağıtıyor.
Ancak kavgaya girmek yerine yere yayılan kedi iki arkadaşını şaşkına çeviriyor. Kavgayı unutan iki arkadaş hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşıyor.
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