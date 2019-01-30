‘Obama tüm gün basketbol izliyordu
AMERİKAN Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki tavırları hakkında yeni iddialar ortaya attı.
Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan bir Beyaz Saray görevlisi, Trump’ın Beyaz Saray ziyaretçilerine “Obama burada (yemek odası) sadece oturup tüm gün basketbol izliyordu” dediğini ileri sürdü. Trump ziyaretçilere, Beyaz Saray’a taşındıklarında yemek odasının “kötü durumda bulunduğunu” ve “duvarında bir delik olduğunu” anlattı. Obama döneminde görev yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise söz konusu iddiaları yalanladı. Obama’nın yemek odasını çok nadiren iş için kullandığını ve bu odada hiçbir zaman basketbol izlemediğini kaydeden yetkili, duvarda da herhangi bir delik olmadığını belirtti. Gazetenin çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde ayrıca Trump’ın bazı banyo ve ofislerdeki sineklerden şikâyetçi olduğu aktarıldı.
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