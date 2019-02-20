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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
20.02.2019 - 20:30, Son Güncelleme:

O vize haberiyle ilgili Rusya'dan açıklama

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O vize haberiyle ilgili Rusya'dan açıklama

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk iş insanlarına ve TIR şoförlerine yönelik vize uygulamasını kaldıran kararın detaylarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk basınında yer alan, Türk vatandaşlarının gereğine uygun şekilde vize düzenlenmeden Rusya topraklarına girme girişimleri hakkındaki haberlerle bağlantılı olarak, 6 Şubat 2019 tarihinde imzalanan Türkiye’ye yönelik vize alanındaki bazı özel ekonomik önlemlerin iptaline ilişkin Rusya Devlet Başkanı Kararnamesi’nin, mütekabiliyet prensibi temelinde Türk tarafınca Rusya Federasyonu vatandaşları için muadil önlemler alındıktan sonra yürürlüğe gireceğini anımsatmak isteriz. Şu anda Rus tarafı, Türk partnerlerden bu konudaki resmi bildirimin gelmesini beklemektedir."

NE OLMUŞTU?

Önceki gün Türk Hava Yolları uçağıyla Tataristan’ın başkenti Kazan’a gelen ve artık vize istenmediğini düşünen bir yolcu geri çevrilmiş. Vizesiz yolcu sınırdışı edilirken havayolu şirketi de 100 bin ruble (yaklaşık 8 bin TL) para cezasına çarptırılmıştı Vize muafiyeti sadece hususi ve diplomatik pasaport sahipleriyle Rusya’ya yük taşımacılığı yapan TIR şoförlerini kapsıyor. Ayrıca bu kategorideki Türk vatandaşlarının Rusya’ya vizesiz ziyaret gerçekleştirebilmesi için Türkiye’nin de aynı kategorideki Rus vatandaşlarına benzer kolaylığı sağlama şartı bulunuyor. 

‘Vize kalktı’ sandı Rusya’ya giremedi
‘Vize kalktı’ sandı Rusya’ya giremedi
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (20.02.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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