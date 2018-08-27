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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
27.08.2018 - 19:01, Son Güncelleme:

O ülkeyle anlaşmayı duyurdu... Herkesin gözü önünde arayıp konuştu

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O ülkeyle anlaşmayı duyurdu... Herkesin gözü önünde arayıp konuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile ticaret müzakerelerinde anlaşmaya varıldığını, adının ise "ABD-Meksika Ticaret Anlaşması" olacağını belirtti. Trump basın açıklaması sırasında Meksika Başkanı Nieto’yu telefonla arayarak bir süre görüştü.

Trump, Oval Ofis'te Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile telefon üzerinden bir basın toplantısı düzenledi.

Yürürlüğe 1994'te giren ve ABD, Meksika, Kanada'nın üyesi olduğu Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasının (NAFTA) adının değiştirileceğini belirten Trump, yeni anlaşmanın adının "ABD-Meksika ticaret anlaşması" olacağı bilgisini verdi.

Trump, NAFTA'nın kötü bir çağrışımının olduğunu ve ABD'ye yıllardır zarar verdiğini savunarak, "Şu an yürürlükte olan anlaşmayı (NAFTA) kaldıracağım ve ABD-Meksika anlaşması yürürlüğe girecek." ifadesini kullandı.

"Bu yapılan en büyük ticaret anlaşması olabilir." yorumunu yapan Trump, Kanada ile de ticaret müzakerelerinin kısa süre içinde başlayacağını duyurdu.
Trump, ülkesiyle Kanada arasındaki ticaret müzakerelerinin kısa süre içinde başlayacağını aktarırken, Kanada ile ayrı bir anlaşma yapılabileceğini veya Kanada'nın ABD-Meksika arasındaki anlaşmaya katılabileceğini söyledi.

O ülkeyle anlaşmayı duyurdu... Herkesin gözü önünde arayıp konuştu

Öte yandan, Kanada'nın ABD'den ithal ettiği süt ürünlerinin bazılarına yüzde 300'e varan gümrük vergisi uyguladığına dikkati çeken Trump, "En kolayı Kanada'nın otomobillerine gümrük tarifesi uygularız ama önce onlara bir şans vereceğiz." dedi.
Meksika Devlet Başkanı Nieto ise NAFTA'yı modernize etmek ve yenilemek için ABD ile aylardır çalışıldığını vurgulayarak, "Umarım Kanada da yeni anlaşmanın bir parçası olabilir." şeklinde konuştu.

ABD ile Meksika arasında ticaret anlaşmasına varıldığının açıklanmasının ardından New York borsasında endeksler ralli yaparken, günlük kazançları yaklaşık yüzde 1'e ulaştı.

TSİ 19.10'da Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,03 kazançla 26.055 puandan işlem gördü. Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,76 artışla 2.896 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,93 yükselişle 8,020 puana ulaşırken, her iki endeks rekor seviyeye tırmandı.

 

ZAMANA KARŞI YARIŞ

Amerikan yasalarına göre, ABD ile Meksika arasındaki yeni anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Trump'ın Kongre'ye en az 90 gün önceden yeni bir ticaret anlaşması yaptığını haber vermesi gerekiyor.

Yeni Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un 1 Aralık'ta göreve başlayacağı göz önüne alındığında, şu anki Meksika Başkanı Nieto'nun yeni anlaşmayı bu tarihten önce onaylaması bekleniyor.

Bu durumda, Kanada'nın da dahil olarak her 3 ülkeyi kapsaması amaçlanan yeni anlaşmanın ABD Kongresine zamanında yollanabilmesi için Trump'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile en geç cuma günü ticaret konularında anlaşmaya varması gerekiyor.
Uzmanlar, 5 iş günü içinde ABD ile Kanada arasındaki ticaret anlaşmazlıklarının çözümünün zor olduğunun altını çizdi, iki ülkenin ticaret müzakerelerinin aylarca sürebileceğine dikkati çekiyor.

Bu durumda, ABD'nin Meksika ile yaptığı ticaret anlaşmasına benzer ikili bir anlaşmayı Kanada ile yapması öngörülüyor.
ABD, Meksika ve Kanada'nın birbirleriyle olan yıllık ticaret hacmi yaklaşık 1 trilyon doları buluyor.

 

 

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