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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BUENOS AIRES (AA) -
06.08.2019 - 00:19, Son Güncelleme:

O ülkeden dikkat çeken karar... Vatandaşlarını uyardı

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O ülkeden dikkat çeken karar... Vatandaşlarını uyardı

Uruguay, ABD'ye seyahat edecek vatandaşlarına, artan "nefret suçu ve şiddet olayları" sebebiyle önlem almaları uyarısında bulundu.

Uruguay Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye seyahat edecek vatandaşları, son 6 ayda 250'den fazla kişinin hayatına mal olan, çoğunlukla nefret ve ırkçılık kaynaklı artan şiddet olayları nedeniyle üst düzey önlem almaları için uyarıyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'li yetkililerin bu tür saldırıların önüne geçemediği belirtilen açıklamada, özellikle kalabalık olan tematik parklar, alışveriş merkezleri, festivaller, dini ve sanatsal aktivitelerde yer almaktan kaçınılması ve bu yerlere çocukların götürülmemesi tavsiye edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı da geçen hafta Uruguay'a seyahat edecek ABD vatandaşlarına artan suç olayları nedeniyle üst düzey önlem alma uyarısında bulunmuştu.

ABD'DEKİ SALDIRILAR

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso kentinde bulunan bir alışveriş merkezinde hafta sonu düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.

Bu saldırıdan saatler sonra Ohio eyaletine bağlı Dayton kentinde bir barın yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmişti.
ABD güvenlik birimleri tarafından yapılan incelemenin ardından, her iki saldırının da "beyaz ırkçılık" motifleri taşıdığı açıklanmış, Teksas saldırısı için "iç terör" değerlendirmesi yapılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da nefret ve beyaz ırkçılığın herkes tarafından kınanması gerektiğini belirtmişti.

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