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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.03.2018 - 06:16, Son Güncelleme:

O ülke şişme bebeklere savaş açtı!

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O ülke şişme bebeklere savaş açtı!

Zambiya hükümeti, yerel seks mağazalarına gelen şişme bebeklere karşı mücadele sözü verdi.

South China Morning Post'un haberine göre Zambiya Ulusal Rehberlik ve Din İşleri Bakanı Godfridah Sumaili, şişme bebeklerin satışı ve kullanımının yasa dışı olduğunu belirtti. Bakana göre şişme bebekler, müstehcen malzemelerin veya nesnelerin üretimi, bulundurulması, ithal edilmesi, satılması ve gösterilmesi yasağı kapsamına giriyor. Bu yasağın ihlali, 5 yıla varan hapis cezasını öngörüyor.

Seks bebeklerinin Zambiya gelenek ve ilkelerine aykırı olduğunu söyleyen Sumaili, "Tanrı erkek ve kadını cinsel tatmin için yarattı ama bunu, cansız nesneler yardımıyla yapmak hem erkek hem de kadınlar için ahlak dışı. Gelin yabancı görüş ve deneyimleri benimsemeyelim. Gelin sadece kim olduğumuza inanmaya devam edelim" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturma açtığı belirtilirken South China Morning Post muhabiri, Zambiya'nın başkenti Lusaka'da şişme bebeklerin satıldığı tek bir seks mağazası bulamadığını aktardı.

'AIDS VAKALARINI AZALTACAK'

Diğer yandan ‘Yurtseverler Ekonomik Kalkınmadan Yana' adlı liberal partinin lideri Sean Tembo, şişme bebeklere karşı mücadeleyi kınayarak, "Bazı erkeklerin aşağılık kompleksi var. Onlar aşkı itiraf edemezler. Eğer erkekler seks bebeklerini kullanırlarsa bu AIDS vakalarının sayısını azaltmaya yardımcı olacak" dedi.

Halihazırda Zambiya'da yetişkinlerin yüzde 12.4'ü AIDS hastası. Sputnik

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