Haber Giriş: 26.01.2020 - 23:30,
O Tweet doğru çıktı... Tam 8 yıl önce!
8 sene önce Kobe Bryant’ın helikoper kazasında öleceğini yazan Tweet ortaya çıktı.
13 Kasım 2012'de atılan bir tweet sosyal medyayı salladı. 120 binden fazla beğeni alan Tweette basketbol tarihinin efsanevi isminin helikopter kazasında yaşamını yitireceği belirtiliyor.
Tweet şu şekilde:
Kobe is going to end up dying in a helicopter crash
Kobe is going to end up dying in a helicopter crash— .Noso (@dotNoso) November 13, 2012
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