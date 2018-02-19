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    O teröristi Bordo Bereli mi vurdu?

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 07:53 | Son Güncelleme:

    YPG saflarında öldürülen yabancı teröristle ilgili yeni iddia...

    Son bir haftada Hollandalı, İspanyol ve Fransız olmak üzere 3 yabancı YPG'li teröristin öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Yabancı teröristlerle ilgili yeni detaylar var.

    İspanyol ve Fransız iki YPG'li teröristin Afrin'de, Hollandalı terörist Sjoerd Heeger'in ise Esad rejimi ve İranlı milislerle Deyrizor'daki çatışmada öldürüldüğü iddia edilmişti.

    AFRİN'DE SALDIRMAK İSTERKEN VURULDU

    Sabah'ın haberine göre ise Afrin'de geçen hafta, bomba yüklü araçla Türk birliğine intihar saldırısı düzenlemek isterken, bordo bereli keskin nişancı tarafından vurularak etkisiz hale getirilen teröristin, 2 yıl önce YPG saflarına katılan Hollandalı Sjoerd Heeger olduğu iddia edildi. 

    AİLESİ DE CENAZESİNİ ALMADI

    Eşini ve kızını terk ederek Suriye'ye gelen Baran Sason kod adlı teröristin geçen yıl, Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının yer aldığı armalı elbisesiyle, "YPG saflarında bir Hollandalı" olarak yabancı medyaya röportaj verdiği belirlendi. Heeger'in Rakka'da, El Bab'da ve Cerablus'ta da YPG saflarında çatışmalara girdiği tespit edildi.

    Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın da teröristin ölümünü doğruladığı, ailesinin ise cesedine sahip çıkmak istemediği öğrenildi.

    2 YABANCI TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında YPG saflarındaki İspanya vatandaşı 1993 doğumlu Samuel Prada Leon ile Fransa vatandaşı 1977 doğumlu Olivier François Jean Le Clainche isimli teröristlerin öldüğü açıklanmıştı. 

    Tehdit savurmuşlardı... 3 yabancı terörist öldürüldüTehdit savurmuşlardı... 3 yabancı terörist öldürüldü

    Etiketler: Afrin , YPG , terörist
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