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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
04.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

O tablolar sahte çıktı

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O tablolar sahte çıktı

Kraliçe 2’nci Elizabeth, dünyanın en bilinen koleksiyonerlerinden biri olsa da oğlu Prens Charles’ın kendisine hediye edilen dünyaca ünlü tabloların ‘sahteleriyle’ başı derde girdi.

İNGİLTERE Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles, kendisine iflas eden İngiliz iş adamı James Stunt tarafından verilen ve toplam değeri 105 milyon sterline (775 milyon TL) varan dünyaca ünlü sanatçılar Monet, Picasso ve Dali’nin tablolarını geri yolladı. Önceki gece, yaklaşık 30 yıldır dünyanın en önemli eserlerini yeniden resmeden ABD’li ‘sahteci ressam’ Tony Tetro, Prens Charles’ın kendi hayır kurumu ‘The Prince’s Foundation’ın Ayrshire’daki merkezi’nde sergilenen Fransız ressam Monet’nin ‘Nilüferler’ resminin kendisine ait olduğunu iddia etti. The Prince’s Foundation’dan hamle gecikmedi, söz konusu resimle birlikte 16 eser daha duvarlardan indirildi ve James Stunt’a geri gönderildi. The Prince’s Foundation’ın sözcüsü iddiaları doğrularken, daha önce taklitçilikten 6 ay hapis cezasına çarptırılan ‘benzetici ressam’ Tony Tetro da yaptığı sahte tabloları James Stunt’a sattığını İngiliz Daily Mail gazetesine açıkladı. Tetro, şimdi tamamen yasalar çerçevesinde bir hayat sürdüğünü, insanların evlerinde ve ofislerinde sergilemeleri için sanat eserlerinin sahtelerini yaptığını belirtiyor. Konuyla ilgili James Stunt’tan ise herhangi bir açıklama gelmedi. Prens Charles’ın tabloları ödünç aldığı James Stunt, Formula 1’in patronu olarak tanınan işadamı Bernie Eclestone’un kızı Petra Ecclestone’un eski eşi.

O tablolar sahte çıktı

O tablolar sahte çıktı

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