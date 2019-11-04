O tablolar sahte çıktı
Kraliçe 2’nci Elizabeth, dünyanın en bilinen koleksiyonerlerinden biri olsa da oğlu Prens Charles’ın kendisine hediye edilen dünyaca ünlü tabloların ‘sahteleriyle’ başı derde girdi.
İNGİLTERE Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles, kendisine iflas eden İngiliz iş adamı James Stunt tarafından verilen ve toplam değeri 105 milyon sterline (775 milyon TL) varan dünyaca ünlü sanatçılar Monet, Picasso ve Dali’nin tablolarını geri yolladı. Önceki gece, yaklaşık 30 yıldır dünyanın en önemli eserlerini yeniden resmeden ABD’li ‘sahteci ressam’ Tony Tetro, Prens Charles’ın kendi hayır kurumu ‘The Prince’s Foundation’ın Ayrshire’daki merkezi’nde sergilenen Fransız ressam Monet’nin ‘Nilüferler’ resminin kendisine ait olduğunu iddia etti. The Prince’s Foundation’dan hamle gecikmedi, söz konusu resimle birlikte 16 eser daha duvarlardan indirildi ve James Stunt’a geri gönderildi. The Prince’s Foundation’ın sözcüsü iddiaları doğrularken, daha önce taklitçilikten 6 ay hapis cezasına çarptırılan ‘benzetici ressam’ Tony Tetro da yaptığı sahte tabloları James Stunt’a sattığını İngiliz Daily Mail gazetesine açıkladı. Tetro, şimdi tamamen yasalar çerçevesinde bir hayat sürdüğünü, insanların evlerinde ve ofislerinde sergilemeleri için sanat eserlerinin sahtelerini yaptığını belirtiyor. Konuyla ilgili James Stunt’tan ise herhangi bir açıklama gelmedi. Prens Charles’ın tabloları ödünç aldığı James Stunt, Formula 1’in patronu olarak tanınan işadamı Bernie Eclestone’un kızı Petra Ecclestone’un eski eşi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle