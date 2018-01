O prens serbest

SUUDİ Prens’in serbest bırakıldığına dair haberden saatler önce ise Reuters, Prens Elvelid bin Talal ile yaptığı özel röportajı yayımladı. Reuters, bu röportajın Ritz-Carlton Oteli’nde yapıldığını ve 30 dakika sürdüğünü aktardı. Reuters ajansının, “Neden buradasınız” sorusuna, Prens bin Talal, “Burada pek çok insan var. Açıkça hükümet ile tam işbirliği içindeyiz çünkü ben de hükümetin bir parçasıyım. Günler içinde her şeyi halledeceğimizin eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum” yanıtını verdi. Kendisine hangi suçlamaların yöneltildiği sorusuna, “Suçlama yoktu. Sadece ben ve hükümet arasında bazı münakaşalar vardı” cevabını verdi. Prens bin Talal, ayrıca kendisinin bir cezaevine nakledildiği ve kötü muamele gördüğüne dair haberlerin asılsız olduğunu vurgulayarak, bu haberleri yayınlayanlara tepki gösterdi.

‘SANKİ EVİMDEYİM’

Reuters’ın “Hangi suçlamalar sizin burada tutulmanıza yol açtı” sorusuna Prens, “Benim saklayacak hiçbir şeyim yok. Çok rahatım, çok dinlenmiş bir haldeyim. Evimdeymişim gibi tıraş oluyorum. Berberim buraya geliyor. Dürüstçe söylemek gerekirse sanki evimde gibiyim. Spesifik bir şey yok. Tüm tartışmalar genel anlamdaydı. Hükümete istediğiniz kadar kalırım dedim. Çünkü tüm anlaşmalarım ve etrafımdaki her şeyle ilgili gerçeğin açığa çıkmasını istiyorum” dedi. Ajansın, “Hangi anlaşmalar uygunsuzdu diyorlardı” sorusuna Talal, “Uygun veya uygunsuzlukla ilgili bir durum yoktu. Her şey uygundu” yanıtını verdi.

‘HER ŞEYİ İNCELEYİN’

Reuters, “Bu bir yolsuzluk karşıtı soruşturma” diye üsteleyince, Prens bin Talal, “Bu, büyük bir başlık: Yolsuzluk karşıtı. Ama pek çok insan buradan hiç suçlanmadan ayrıldı. Açıkça ben o kadar projede yer aldım ki, onlara, ‘Lütfen her şeyi inceleyin, saklayacak hiçbir şeyim yok’ dedim. Aslında buradan ayrılabileceğimi birkaç gün önce teklif ettiler ve ben ‘hayır’ dedim. ‘Burada, her şey yüzde 100 tamamlanana kadar kalacağım’ dedim. Çünkü benim için her şeyin temize çıkması çok önemli. Ve olacak olan da bu” dedi.

‘İŞKENCE HABERİNE KIZDIM’

Ajans, “Ne tür bir çözüm görüşülüyor. Hükümet ne kadar istiyor? Varlık mı, şirketlerdeki hisseleri mi istiyorlar” diye sorunca Prens, “Bunları aslında Bloomberg’de okudum. Kingdom Holding’den büyük bir yüzde ve 6 milyar dolar (22.5 milyar TL) istediklerini yazmışlar. Bunların hepsi asılsız. Aslında bunlara yanıt vermeyecektim ama bu işkence iddiası… bu beni çok kızdırdı, bu yüzden röportajı kabul ettim” cevabını verdi.

Reuters, serbest kalmadan önce Prens ile alıkonduğu Ritz Carlton otelinin bir suitinde röportaj yapmıştı.

‘HOLDİNG ELİMDE KALACAK’

“Buradan ayrıldığınızda Citigroup gibi şirketlerde hisseleriniz ile Kingdom Holding’in elinizde kalacağına inanıyor musunuz” sorusunu Prens, “Evet, Kingdom Holding bende kalmaya devam edecek” diye yanıtladı. “Herhangi bir varlığın devlete devredilmesini bekliyor musunuz” sorusuna ise “Hayır, hayır” cevabını verdi.

BİLGİ NOTU

Prens Elvelid bin Talal, 18 milyar dolarlık (67.5 milyar TL) kişisel serveti ile dünyanın en zengin 45’inci ismi. Suudi Arabistan’ın ilk kralı İbn Saud’un torunu olan 62 yaşındaki Talal, sahibi olduğu Kingdom Holding aracılığı ile Avrupa, Amerika ve Ortadoğu’da bir çok şirkette yatırıma sahip. Prens, tatillerde Bodrum’u tercih etmesiyle de tanınıyor.

NE OLMUŞTU?

- Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım 2017’de yayımlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı.

- Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan “yolsuzluk soruşturmaları” çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens Elvelid bin Talal olmak üzere 11 prens ve 4 bakanın aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

- Başsavcı Suud Ma’cab, gözaltındakiler ile yapılan görüşmeler sonucu 100 milyar doların geri alındığını açıklamıştı.

‘ÜLKEDE YOLSUZLUK VARDI’

Haber ajansının son sorusu ise, “Sizce bu süreç adil oldu mu” oldu. Prens Elvelid bin Talal, şöyle yanıt verdi: “Bana göre adil ve dürüst oldular. Ben de adil ve dürüst oldum. Suudi Arabistan’da yolsuzluk vardı. Şüphe yok… Son 10 yılda çok fazla para boşa harcandı, Hükümetin bazı üyeleri yolsuzluğa bulaştı. Bence, onları ayıklamak sağlıklı. Sadece, Kral’ı ve Veliaht Prensi, gerçekten yeni bir Suudi Arabistan’a sahip olmak için sarf ettikleri tüm çabalardan ötürü desteklediğimi söyleyebilirim.”

ÜÇ ÖNEMLİ İSİM DAHA BIRAKILDI

Suudi Arabistan’da yolsuzluk soruşturmasından ötürü geçen kasımdan bu yana gözaltında olan üç üst düzey isim daha önceki gün serbest bırakıldı. MBC televizyon ağının başkanı Waleed al-Ibrahim ile eski Suudi Kraliyet Mahkemesi Başkanı Khalid al-Tuwaijiri açıklanmayan tutarlarda ödeme yaptıktan sonra özgürlüklerine kavuştu. Fransız AFP, Tuwaijiri ile Ibrahim’in hangi şartlarda serbest bırakıldığının net olmadığını aktardı.