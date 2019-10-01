‘O muhbirle görüşmek hakkım’
ABD Başkanı Donald Trump, azil süreciyle ilgili gelişmelere tepkisini Twitter’dan dile getirdi.
“Her Amerikalı gibi, beni suçlayan kişi ile özellikle de bu zat, sözde muhbir, yabancı bir liderle mükemmel bir görüşmeyi tamamen yanlış ve sahtekârca yansıttığı için görüşmeyi hak ediyorum” dedi. Muhbire ilaveten ona bilgi veren kişiyle de görüşmek istediğini belirten Trump, “Bu kişi, ABD Başkanı hakkında casusluk mu yapıyordu? Büyük sonuçları olacak” dedi. Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Demokrat Partili Schiff’e de sert sözlerle yüklenen Trump, onun ‘ihanet ve sahtekârlıktan’ en üst seviyede sorgulanmasını istediğini söyledi.
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