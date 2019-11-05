O muhbirden mesaj var
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenski arasındaki telefon görüşmesinin içeriğini basına sızdırarak azil sürecini tetikleyen muhbir, avukatı aracılıyla Kongre’ye hitap etti.
Muhbirin sözleri şöyle: “Tüm sorulara yanıt vermeye hazır olduğumu belirttim, ancak kimliğimi ortaya çıkartacak bilgi vermeyeceğimi de beyan ederim. Muhbirlik partili olmayı gerektirmiyor. Azil süreci de benim hedefim değil. Bu yüzden gölgede kalmayı tercih ediyorum.”
Muhbirin sızdırdığı bilgiye göre, bu telefon görüşmesinde Trump, Zelenski’den önümüzdeki ABD seçimlerine kadar en güçlü rakibi Demokrat Parti’nin aday adayı Joe Biden ve oğlu Hunter’ın karalanmasını talep etti. ABD’de azil sürecini resmen başlatan tasarı 31 Ekim’de kabul edilmişti.
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