O masada olmazsak başkaları karar verir

ALMANYA Uyum Vakfı 2008’de kuruldu. 16-29 yaş arası başarılı göçmen kökenli gençlere Almanya çapında burs ve kılavuzluk hizmeti veriyor. Göçmen kökenli gençlerin eğitimde, iş pazarında ve toplumsal katılımda eşit şanslara sahip olması için projeler geliştiriyor. Başarılı uyumun şans eşitliğinden geçtiğine inanıyor. Bugüne kadar 800 civarında göçmen kökenli bursiyeri ‘Geh Deinen Weg’ (Kendi Yolunda İlerle) projesiyle teşvik etti.

Vakıf bursiyer göçmen kökenli gençlere kendi yolunda ilerlemesi için toplumda tanınmış bakan, siyasetçi, işadamı, doktor ve diğer mesleklerde kılavuzlar buluyor. Kılavuzlar iki yıl boyunca gençleri iş hayatına atılmaya hazırlıyor.

Kılavuzlar arasında Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Aile Bakanı Katarina Barley, hükümet sözcüsü Steffen Seibert gibi siyaset dünyasından ünlü isimlerin yanında iş dünyasından Thyssenkrupp şirketi Başkanı Heinrich Hiesinger gibi üst düzey isimler var.

DÖRT DİL BİLİYOR

Almanya Uyum Vakfı, Şansölye Angela Merkel’in himayesinde. Vakfın Başkanı eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan da vakfın kuratoryum üyesi.

Almanya Uyum Vakfı’nın müdürlüğüne 1 Şubat’ta, 1975 doğumlu Gonca Türkeli Dehnert getirildi. 11 yıl Başbakanlıkta görev yapan Türkeli, üçüncü kuşak Türklerden.

Önce babaannesi Almanya’ya misafir işçi olarak gelmiş. Sonra babası üniversite eğitimi için... Gonca Türkeli, Berlin Kreuzberg doğumlu. Annesi evde hep Türkçe konuştuğu için Almancayı ilk olarak anaokulunda öğrenmiş. İlkokul 4’üncü sınıftan sonra Fransız lisesine gitmiş. Anadiliyle birlikte dört dil bilen Türkeli, Berlin Üniversitesi hukuk mezunu.

ÇOK SARSILDIM

Siyasi olarak aktif biri. Başbakan Merkel’in lideri olduğu CDU üyesi. “Neden CDU?” sorusuna şu yanıtı veriyor:

“Babam da CDU üyesi. Ben 1994 yılında CDU üyesi oldum. 19 yaşımda. Ben annemlerden daha sonra Alman vatandaşlığına geçtim. Sebebi Türklerin evlerinin ateşe verildiği Solingen ve Mölln faciasıydı. Türk kökenli oldukları için evlerinin yakılması olayı beni çok sarsmıştı. Ailem Alman vatandaşı oldu. Ben ‘Bekleyeceğim’ dedim. Belki Fransa’ya giderim, Almanya’da kalmam diye düşündüm. Sonra Almanya’da kalmaya ve bir şeyler değiştirmek için siyasete girmeye karar verdim. Gidip CDU’ya da üye oldum.”

SÖZ SAHİBİ OLMALIYIZ

“Muhafazakar bir insanım. 20-25 yıl öncesinin CDU’su bugünkü CDU değil. Çok fark var. CDU’nun bir uyum politikası yoktu o zamanlar. Tam tersine yabancılara karşı önyargıları vardı. Açık açık bunu söylüyorlardı. Bugün CDU bu konularda değiştiyse, partiye girip aktif olarak bu anlayışı değiştiren göçmen kökenli üyeler sayesinde oldu. Eğer biz siyasette aktif olmazsak, bizim geleceğimize başkaları karar veriyor. Bizim o masada oturmamız gerekiyor. Oturduğumuz yerden, ‘Bizim hakkımızda yanlış karar veriyorlar’ diye kızmak yerine karar mekanizmalarına girip söz sahibi olmak gerekiyor.”

AİDİYET DUYGUSU VERDİ

“Christian Wulff, Aygül Özkan’ı Almanya’da ilk Türk kökenli bakan yaptı. Şansölye Merkel uyumu bakanlık çatısı altına aldı. Projelere yoğun destek verdi. Göçmen kökenli birinin de bakan olabileceğini görmek beni etkiledi ve umutlandırdı. Bu gelişmeler göçmen kökenlilere bu ülkeye aidiyet duygusu verdi. ‘Benim çocuğum burada bakan olabilir’ düşüncesini teşvik etti.”