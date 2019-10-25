O kurbanların tümü Çinli çıktı
İngiltere’nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde, içinde 39 kişinin cesediyle bulunan dehşet TIR’ı ve kurbanlara ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kurbanların tamamının İngiltere’ye sığınmaya çalışan Çinliler olduğu tespit edildi.
Essex polisi, TIR’da cansız bulunanların 31’inin erkek, 8’inin kadın olduğunu, tüm kurbanların Çin vatandaşı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, soruşturmaya katkı sağlamak için harekete geçtiklerini duyurdu. İsmi Mo Robinson olarak açıklanan Kuzey İrlandalı şoförünse limandan aldığı konteynerde ne olduğunu bilmediği, Waterglade’e vardığında cesetleri fark edip ambulans çağırdığı tahmin ediliyor. Bu arada İngiliz polisi, TIR’ın cesetlerin bulunduğu dorsesinin Bulgaristan’dan geldiğine inandıklarını söylerken, Bulgaristan Başbakanı Leo Varadkar ise kamyonun ülkeye 2017’den beri giriş yapmadığını açıkladı. 5 yıldır kamyon şoförlüğü yapan Robinson ve kuaför olan hamile sevgilisinin ise ikiz bebek bekledikleri ortaya çıktı.
MODERN KÖLE İHTİMALİ
Polisin değerlendirdiği ihtimaller arasında bu kişilerin insan kaçakçılığı çeteleri tarafından adeta modern köle gibi manikür dükkanlarına, genelevlere, masaj salonlarına ve restoranlara satılması da var. Bu durumun İngiltere’nin her bölgesinde görüldüğü belirtiliyor. Devon ve Cornwall Emniyet müdürü Shaun Sawyer, günümüzde modern kölelik ve insan kaçakçılığı çetelerinin müşkül durumdaki kaçak göçmenleri ‘en kolay hedef’ olarak gördüklerini belirtti.
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