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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
25.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

O kurbanların tümü Çinli çıktı

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O kurbanların tümü Çinli çıktı

İngiltere’nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde, içinde 39 kişinin cesediyle bulunan dehşet TIR’ı ve kurbanlara ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Kurbanların tamamının İngiltere’ye sığınmaya çalışan Çinliler olduğu tespit edildi.

Essex polisi, TIR’da cansız bulunanların 31’inin erkek, 8’inin kadın olduğunu, tüm kurbanların Çin vatandaşı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, soruşturmaya katkı sağlamak için harekete geçtiklerini duyurdu. İsmi Mo Robinson olarak açıklanan Kuzey İrlandalı şoförünse limandan aldığı konteynerde ne olduğunu bilmediği, Waterglade’e vardığında cesetleri fark edip ambulans çağırdığı tahmin ediliyor. Bu arada İngiliz polisi, TIR’ın cesetlerin bulunduğu dorsesinin Bulgaristan’dan geldiğine inandıklarını söylerken, Bulgaristan Başbakanı Leo Varadkar ise kamyonun ülkeye 2017’den beri giriş yapmadığını açıkladı. 5 yıldır kamyon şoförlüğü yapan Robinson ve kuaför olan hamile sevgilisinin ise ikiz bebek bekledikleri ortaya çıktı.

MODERN KÖLE İHTİMALİ

Polisin değerlendirdiği ihtimaller arasında bu kişilerin insan kaçakçılığı çeteleri tarafından adeta modern köle gibi manikür dükkanlarına, genelevlere, masaj salonlarına ve restoranlara satılması da var. Bu durumun İngiltere’nin her bölgesinde görüldüğü belirtiliyor. Devon ve Cornwall Emniyet müdürü Shaun Sawyer, günümüzde modern kölelik ve insan kaçakçılığı çetelerinin müşkül durumdaki kaçak göçmenleri ‘en kolay hedef’ olarak gördüklerini belirtti.

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