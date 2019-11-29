O kazayı DEAŞ üstlendi
Terör örgütü DEAŞ, Mali’de 13 Fransız askerinin öldüğü helikopter kazasını üstlendi, ancak bunu doğrulayacak kanıt sunmadı.
Örgütün Afrika kolu, kazaya karışan helikopterlerden birine ateş açtıklarını, çarpışmanın bu helikopterin kaçmaya çalıştığı sırada meydana geldiğini iddia etti. Fransa’nın DEAŞ ve El Kaide’ye karşı beş yıldır yürüttüğü Barkhane operasyonuna katılan iki helikopter salı günü Mali’de çarpıştı. Bu, Fransa’nın son 36 yıldaki en ağır askeri kaybı oldu. Kazanın ardından Fransa kamuoyunda, ülkenin Afrika’daki varlığı sorgulanıyor.
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