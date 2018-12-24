O göçmenleri İspanya kabul etti
İspanyalı sivil toplum kuruluşu “Open Arms”ın Akdeniz’de kurtarıp gemisine aldığı 313 düzensiz göçmeni, Malta ve İtalya hükümetlerinin almak istememesinden sonra İspanya hükümeti kabul etti.
İspanya resmi haber ajansı EFE dün, Başbakanlık kaynaklarına dayanarak, İspanya hükümetinin, Open Arms’a ait geminin İspanyol sularına gelmesine onay verdiğini yazdı. Gemideki düzensiz göçmenlerin hangi İspanyol limanına bırakılacağına dair ise bilgi paylaşılmadı. Open Arms örgütü, Libya’nın Trablus kentinin doğusunun açıklarında kötü şartlarda olan ve düzensiz göçmenleri taşıyan farklı teknelerden toplam 313 göçmeni bölgede bulunan ve kendisine ait olan bir gemiye almıştı. Malta hükümeti, sadece yeni doğan bir bebek ve annesini helikopterle alırken, diğer düzensiz göçmenleri kabul etmeyeceğini duyurmuştu.
‘AQUARİUS KRİZİ’ DE BENZER SONUÇLANMIŞTI
Akdeniz’de benzer bir düzensiz göçmen krizi geçen haziran ayında yaşanmış, 629 düzensiz göçmenin bulunduğu Aquarius adlı gemi günlerce Akdeniz’de bekletilmiş ve Malta ve İtalya tarafından reddedilmişti. Kriz, İspanya’nın Valencia Limanı’nda gemiyi kabul etmesiyle aşılmıştı. İspanya’da sosyalist azınlık hükümetinin Aquarius’u Valencia Limanı’nda kabul etmesi muhalefetteki sağ partiler tarafından sert dille eleştirilmişti.
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