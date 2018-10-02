O füzeleri imha ederiz
ABD ve NATO’dan Rusya’ya 9M729 füze sistemiyle Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’nı ihlal ettiği gerekçesiyle sert uyarı geldi. ABD’nin NATO Temsilcisi Hutchison, gerekirse Rusya’nın söz konusu füzelerini imha edecekleri uyarısında bulundu.
Geliştirdiği nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 9M729 füze sisteminin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması’nı (INF) ihlal ettiği düşünülen Rusya’ya hem ABD’den hem de NATO’dan uyarı geldi. ABD’nin NATO Nezdindeki Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Rusya’nın bu sistemi geliştirmeyi durdurmasını istedi. Hutchison, füzenin operasyonel hale gelmesi halinde ülkesinin bu sistemi imha etme yoluna gidebileceği uyarısında bulundu.
Rusya’nın INF’i ihlal ettiği mesajı veren Hutchison, “Rusya için masaya gelme ve ihlallere son verme zamanı” dedi. NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde konuşan Hutchison, “Karşı önlemler, Rusya tarafından geliştirilmekte olan antlaşmaya aykırı füzelerin imhası olur” diye konuştu. Göreve ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan Hutchison’un açıklamaları şu ana kadar ‘önleyici saldırı’ vurgusu içeren en doğrudan uyarı olmasıyla dikkat çekiyor.
NATO: ENDİŞELİYİZ
“Yıllardır Rusya’ya antlaşmayı ihlal ettiklerini bildiğimiz mesajını göndermeye çalışıyoruz” diyen Hutchison, ihlale ilişkin kanıtı bu ülkeye gösterdiklerini söyledi. ABD’nin, 9M729 konusundaki istihbaratı müttefikleriyle paylaştığını söyleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın yıllar süren inkarın ardından bu sistemin varlığını kabul ettiğine dikkat çekti. Rusya’nın, INF de dahil olmak üzere uluslararası taahhütlerine saygı göstermedeki eksiklerinden endişe duymayı sürdürdüklerini ifade eden Stoltenberg, “Rusya’nın eylemleri nedeniyle bu antlaşma tehlikede.Rusya’nın endişeleri tatmin edici ve şeffaf bir şekilde ele alması aciliyet içeriyor” dedi.
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