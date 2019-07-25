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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
NEW YORK (AA)
25.07.2019 - 00:26, Son Güncelleme:

O detay ilk kez ortaya çıktı... Gizli anlaşma!

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O detay ilk kez ortaya çıktı... Gizli anlaşma!

Ay'a ayak basan ilk insan olan Amerikalı astronot Neil Armstrong’un öldüğü hastanenin, yanlış tedavi uygulandığını iddia eden astronotun ailesine 6 milyon dolar tazminat ödediği belirtildi.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre, ailesi ve astronot Armstrong’un ameliyat edildiği Mercy Health Hastanesi arasında yapılan gizli anlaşma sonucu astronotun ölümü nedeniyle 2014’te ailesine 6 milyon dolar ödendi. 

Haberde, Armstrong’un oğlunun, babasının ölümünden hastaneyi sorumlu tuttuğu, iddiaları reddeden hastanenin ise yasal süreçten kaçınmak için tazminat ödemeye razı olduğu kaydedildi. 

Ohio eyaletinin Fairfield kentinde bulunan Mercy Health Hastanesi'nde geçirdiği kalp ameliyatının ardından ailesi, Armstrong’un 25 Ağustos 2012’de bazı kardiyovasküler komplikasyonlar nedeniyle öldüğünü açıklamıştı. 

82 yaşında hayatını kaybeden Armstrong, 20 Temmuz 1969'da Ay'a giden Apollo 11 uzay aracının komutanıydı. 

Ay'a ilk ayak basışı sırasında Dünya'dan kendisini dinleyenlere telsizden söylediği “Benim için küçük, insanlık için büyük bir adım” sözleriyle hatırlanan Armstrong, bu ifadelerinin ardından astronot arkadaşı Edvin “Buzz” Aldrin ile Ay yüzeyinde yaklaşık 3 saat dolaşmıştı. 

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