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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.02.2019 - 00:22, Son Güncelleme:

O da sorguya alındı... Detay vermedi!

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O da sorguya alındı... Detay vermedi!

ABD'li Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'i sorguladığı bildirildi.

Konuya ilişkin ABD medyasına açıklamada bulunan Sanders, "Başkan (Donald Trump), yönetimdeki herkese yaptığı gibi beni de özel savcılıkla tam iş birliği yapmam konusunda teşvik etti. Onlarla, gönüllü olarak oturup görüşmekten memnun oldum." ifadelerini kullandı.

Sanders, sorgulamaya ilişkin detay vermekten kaçındı.

TRUMP'IN KAMPANYA MENAJERİNE 19 YIL HAPİS İSTEMİ

Özel Yetkili Savcı Mueller ile çalışan diğer savcılar, Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort hakkında en az 19 yıl hapis cezası istedi.
Başkanlık seçim kampanyasında Ruslarla ilişkisi olduğu ve bu konuda yalan söylediği belirtilen Manafort, aynı zamanda vergi kaçırma ve evrakta sahteciliğin de dahil olduğu 8 isnattan suçlu bulunmuştu.

Savcılar, Manafort'un söz konusu suçları 10 yıldan fazla bir süredir defalarca işlediği ve elde ettiği milyonlarca doları ABD makamlarından gizlemek için karmaşık plan oluşturarak yasaları çiğnediğini belirtti.

RUSYA SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

ABD'nin en ünlü siyasi kampanya stratejistlerinden Stone'un, 1980'lerden bu yana farklı dönemlerde Trump'a strateji danışmanlığı yaptığı biliniyor.
Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller'in sorumluluğunda yürütülen soruşturmada özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.
Rusya soruşturmasında şu ana kadar Manafort'un yanı sıra yardımcısı Rick Gates, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlandı.

Flynn ve Papadopoulos suçlamaları kabul ederken Manafort ile Gates reddetmişti ancak süreç içinde Gates, hakkındaki suçlamaları kabul etmiş, Manafort da 2 suçlamayla ilgili savcıyla iş birliği yapmaya ikna olmuştu.

Başkan Trump, soruşturma çerçevesinde suçlanan ya da ceza alan kişilerin eylemleri ile kendisi veya başkanlık seçimleri arasında herhangi bir bağ olduğu iddialarını reddediyor ve Rusya ile arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki iddiaların kabul edilemez olduğunu savunuyor. 

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