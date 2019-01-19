O da burger sırasında
Amerikan teknoloji şirketi Microsoft’un milyarder kurucusu Bill Gates, pazar günü Seattle’daki bir restoran zincirinde sipariş sırasında ayakta beklerken görüntülendi.
Gates, restorandan 8 dolarlık hamburger, patates ve kola alışverişi yaptı. Fotoğrafı çekerek Facebook’ta yayınlayan kullanıcı, “Yaklaşık 100 milyar dolar değerindesin, dünya tarihinin en zengin vakfını yönetiyorsun ve hamburger, patates kızartması ve kola almak için diğer hepimiz gibi sıra bekliyorsun…” yorumunu yaptı.
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