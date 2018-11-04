O cisim güneş yelkenlisi
Geçen yıl başka bir yıldız sisteminden Güneş Sistemi’ne giren ‘Oumuamua’ adlı gökcisminin ne olduğuna dair tartışmalar sürüyor. Bazı araştırmacılara göre cisim aslında UFO yani yapay bir uzaylı nesne olabilir.
ABD’deki Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi uzmanlarına göre ilk yıldızlararası cisim olarak kayıtlara geçen sigara biçimindeki Oumuamua’nın gerçekte dev boyutlu bir “güneş yelkenlisi” olma ihtimali bulunuyor. Amacı da Güneş Sistemi’nde olası hayat formlarını araştırmak olabilir. Uzmanlar bu kanıya cismin geçen yıl yörüngesinde beklenmedik bir şekilde hız kazanmasıyla vardı.
UZAYLI MEDENİYETİ
Astronomi profesörü Abraham Loeb, gökcisminin eski bir uzaylı medeniyetinden kalma olabileceğini de iddia etti. Oumuamua geçen yıl Hawaii adalarındaki Haleakala rasathanesinde 19 Ekim 2017’de keşfedilmişti.
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