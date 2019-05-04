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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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hurriyet.com.tr/DÄ±ÅŸ Haberler - DHA - FotoÄŸraf: DHA - instagram
04.05.2019 - 12:16, Son GÃ¼ncelleme:

O caniyi bir YouTuber farkÄ±nda olmadan kayda almÄ±ÅŸ

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O caniyi bir YouTuber farkÄ±nda olmadan kayda almÄ±ÅŸ

GÃ¼ney KÄ±brÄ±sâ€™ta Rum Milli MuhafÄ±z Ordusuâ€™nda (RMMO) gÃ¶revli 38 yaÅŸÄ±ndaki TeÄŸmen Nikos Metaxas'un katlettiÄŸi kurbanlarÄ±nÄ±n cesetlerinin bulunduÄŸu bavulun, bir YouTuber tarafÄ±ndan farkÄ±nda olmadan kayda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

GÃ¼ney KÄ±brÄ±sâ€™ta Rum Milli MuhafÄ±z Ordusuâ€™nda (RMMO) gÃ¶revli 38 yaÅŸÄ±ndaki TeÄŸmen Nikos Metaxas, 7 kadÄ±n ve bir Ã§ocuÄŸu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ itiraf etti.

Rum yetkilileri, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada; Rum subayÄ±n cinayetleri itiraf ederek, 7 kadÄ±nÄ±n da cesedinin olduÄŸu yerleri sÃ¶ylediÄŸini, belirtilen noktalarda cesetlere ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Metaxas, polise verdiÄŸi ilk ifadesinde, "KadÄ±nlarÄ± boÄŸdukÃ§a kendimi gÃ¼zel hissettim, tekrar yaptÄ±m" demiÅŸti. Rum medyasÄ±, â€™seri kadÄ±n katilininâ€™, soruÅŸturmasÄ± ilerledikÃ§e cinayet sayÄ±sÄ±nÄ±n artabileceÄŸini de yazdÄ±.

Seri cinayetler, Rum TeÄŸmen Nikos Metaxasâ€™Ä±n, 35 yaÅŸÄ±ndaki Marry Rose ve 6 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Sierra Graze Seucaliusâ€™un katili olduÄŸunun anlaÅŸÄ±lmasÄ± ile ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

O caniyi bir YouTuber farkÄ±nda olmadan kayda almÄ±ÅŸ

YOUTUBER TARAFINDAN Ã‡EKÄ°LEN BAVUL

Sarah Funk isimli sosyal medya fenomeni dÃ¼nyayÄ± gezerek Ã§eÅŸitli paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±yor. Youtube kanalÄ± iÃ§in videolara Ã§eken genÃ§ kadÄ±n KÄ±brÄ±s ziyareti sÄ±rasÄ±nda Ã§ok ilginÃ§ bir videoyu kayda almÄ±ÅŸ. Videoda, GÃ¼ney KÄ±brÄ±sâ€™ta Rum Milli MuhafÄ±z Ordusuâ€™nda (RMMO) gÃ¶revli 38 yaÅŸÄ±ndaki TeÄŸmen Nikos Metaxas'un iÅŸlediÄŸi cinayetler farkÄ±nda olmadan gÃ¶steriyor.

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O caniyi bir YouTuber farkÄ±nda olmadan kayda almÄ±ÅŸ

"Ã–LÃœ KOKUSU VAR"

Sarah Funk kÄ±rmÄ±zÄ±ya Ã§alan rengi nedeniyle maden ocaÄŸÄ±ndaki gÃ¶lÃ¼ filme almaya karar vermiÅŸ ve sosyal medya hesaplarÄ±ndan da paylaÅŸÄ±mda bulunmuÅŸ. Kayda aldÄ±ÄŸÄ± videoda bir bavul dikkatleri Ã§ekiyor. Fakat genÃ§ kadÄ±n durumun farkÄ±nda deÄŸil. Cinayet soruÅŸturmalarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra Sarah Funk'un videosunda gÃ¶rÃ¼nen o bavulun sÄ±rrÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Nikos Metaxas'un katlettiÄŸi kadÄ±nlarÄ±n cesetleri o bavulun iÃ§indeydi. Zaten YouTuber Sarah Funk' da kayda aldÄ±ÄŸÄ± videoda sÄ±k sÄ±k "Ã¶lÃ¼ kokusu" geldiÄŸi vurgusunu yapÄ±yordu.

O caniyi bir YouTuber farkÄ±nda olmadan kayda almÄ±ÅŸ

KURBANLARINI SAHTE HESAPLA BULDU

Metaxas, kurbanlarÄ±nÄ± sahte isimle aÃ§tÄ±ÄŸÄ± sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden buluyordu. KadÄ±nlara asker olduÄŸunu sÃ¶ylemeyen Metaxas, kendisini amatÃ¶r fotoÄŸrafÃ§Ä± olarak tanÄ±tÄ±yordu. Rum subay, kurbanlarÄ±nÄ±n Ã¶nce fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekiyor, sonra onlarÄ±n gÃ¼venini kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ÅŸordu.

O caniyi bir YouTuber farkÄ±nda olmadan kayda almÄ±ÅŸ

SERÄ° CÄ°NAYETLER TEK TEK ORTAYA Ã‡IKTI

Seri cinayetler, 15 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Mitsero kÃ¶yÃ¼nde bulunan eski maden ocaÄŸÄ±nda saat 15:00 sularÄ±nda bÃ¶lgeyi gezen iki turist tarafÄ±ndan Ã§Ã¼rÃ¼mÃ¼ÅŸ bir kadÄ±n cesedinin bulunmasÄ±yla ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Cesedin, MayÄ±s 2018 tarihinde RMMO subayÄ±nÄ±n evinde temizlikÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan ve kaybolduÄŸu aÃ§Ä±klanan Filipin uyruklu Marry Roseâ€™a ait olduÄŸu belirlenmiÅŸ, bunun Ã¼zerine daha Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve serbest bÄ±rakÄ±lan subay yeniden sorguya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. RMMO subayÄ±, sorgusu sÄ±rasÄ±nda kadÄ±nÄ± ve Ã§ocuÄŸunu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ itiraf etmiÅŸti.

EÅŸinden ayrÄ± yaÅŸayan ve iki Ã§ocuk babasÄ± olan Rum Subay Nikos Metaxas, 4 MayÄ±s 2018â€™de Ã¶nce birlikte olduÄŸu kadÄ±nÄ±, sonrasÄ±nda ise olayÄ± gÃ¶ren 6 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ itiraf etmiÅŸti. Metaxasâ€™Ä±n ifadelerinden yola Ã§Ä±kan polis, 6 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun cesedini bulmak iÃ§in Mitsero kÃ¶yÃ¼nde terk edilmiÅŸ maden ocaÄŸÄ±nda arama baÅŸlatmÄ±ÅŸ, bu sÄ±rada bir kadÄ±n cesedi daha bulmuÅŸtu.

Polis ve RMMO subaylarÄ±nÄ±n gÃ¶zetiminde konuÅŸan Metaxas, baÅŸka kadÄ±nlarÄ± da Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ itiraf etmiÅŸ, maden ocaÄŸÄ±nda bulunan cesedin Filipinli Arian Palanos Lozanoâ€™ya ait olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Olay yerindeki ifadesinde Lozona ile Temmuz 2018â€™de internet aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Rum subay, "Lozano ile daha sonra birlikte olduÄŸunu, bu sÄ±rada kadÄ±nÄ± boÄŸduÄŸunu" sÃ¶ylemiÅŸti. Lozanoâ€™yu boÄŸduktan sonra ellerini ve ayaklarÄ±nÄ± baÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Mataxas, kadÄ±nÄ±n cesedini, Ã¶nceki kurbanlarÄ± gibi maden ocaÄŸÄ±ndaki gÃ¶le attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

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