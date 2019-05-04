O caniyi bir YouTuber farkÄ±nda olmadan kayda almÄ±ÅŸ
GÃ¼ney KÄ±brÄ±sâ€™ta Rum Milli MuhafÄ±z Ordusuâ€™nda (RMMO) gÃ¶revli 38 yaÅŸÄ±ndaki TeÄŸmen Nikos Metaxas'un katlettiÄŸi kurbanlarÄ±nÄ±n cesetlerinin bulunduÄŸu bavulun, bir YouTuber tarafÄ±ndan farkÄ±nda olmadan kayda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
GÃ¼ney KÄ±brÄ±sâ€™ta Rum Milli MuhafÄ±z Ordusuâ€™nda (RMMO) gÃ¶revli 38 yaÅŸÄ±ndaki TeÄŸmen Nikos Metaxas, 7 kadÄ±n ve bir Ã§ocuÄŸu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ itiraf etti.
Rum yetkilileri, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada; Rum subayÄ±n cinayetleri itiraf ederek, 7 kadÄ±nÄ±n da cesedinin olduÄŸu yerleri sÃ¶ylediÄŸini, belirtilen noktalarda cesetlere ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Metaxas, polise verdiÄŸi ilk ifadesinde, "KadÄ±nlarÄ± boÄŸdukÃ§a kendimi gÃ¼zel hissettim, tekrar yaptÄ±m" demiÅŸti. Rum medyasÄ±, â€™seri kadÄ±n katilininâ€™, soruÅŸturmasÄ± ilerledikÃ§e cinayet sayÄ±sÄ±nÄ±n artabileceÄŸini de yazdÄ±.
Seri cinayetler, Rum TeÄŸmen Nikos Metaxasâ€™Ä±n, 35 yaÅŸÄ±ndaki Marry Rose ve 6 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Sierra Graze Seucaliusâ€™un katili olduÄŸunun anlaÅŸÄ±lmasÄ± ile ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
YOUTUBER TARAFINDAN Ã‡EKÄ°LEN BAVUL
Sarah Funk isimli sosyal medya fenomeni dÃ¼nyayÄ± gezerek Ã§eÅŸitli paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±yor. Youtube kanalÄ± iÃ§in videolara Ã§eken genÃ§ kadÄ±n KÄ±brÄ±s ziyareti sÄ±rasÄ±nda Ã§ok ilginÃ§ bir videoyu kayda almÄ±ÅŸ. Videoda, GÃ¼ney KÄ±brÄ±sâ€™ta Rum Milli MuhafÄ±z Ordusuâ€™nda (RMMO) gÃ¶revli 38 yaÅŸÄ±ndaki TeÄŸmen Nikos Metaxas'un iÅŸlediÄŸi cinayetler farkÄ±nda olmadan gÃ¶steriyor.
Â
"Ã–LÃœ KOKUSU VAR"
Sarah Funk kÄ±rmÄ±zÄ±ya Ã§alan rengi nedeniyle maden ocaÄŸÄ±ndaki gÃ¶lÃ¼ filme almaya karar vermiÅŸ ve sosyal medya hesaplarÄ±ndan da paylaÅŸÄ±mda bulunmuÅŸ. Kayda aldÄ±ÄŸÄ± videoda bir bavul dikkatleri Ã§ekiyor. Fakat genÃ§ kadÄ±n durumun farkÄ±nda deÄŸil. Cinayet soruÅŸturmalarÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra Sarah Funk'un videosunda gÃ¶rÃ¼nen o bavulun sÄ±rrÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Nikos Metaxas'un katlettiÄŸi kadÄ±nlarÄ±n cesetleri o bavulun iÃ§indeydi. Zaten YouTuber Sarah Funk' da kayda aldÄ±ÄŸÄ± videoda sÄ±k sÄ±k "Ã¶lÃ¼ kokusu" geldiÄŸi vurgusunu yapÄ±yordu.
KURBANLARINI SAHTE HESAPLA BULDU
Metaxas, kurbanlarÄ±nÄ± sahte isimle aÃ§tÄ±ÄŸÄ± sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden buluyordu. KadÄ±nlara asker olduÄŸunu sÃ¶ylemeyen Metaxas, kendisini amatÃ¶r fotoÄŸrafÃ§Ä± olarak tanÄ±tÄ±yordu. Rum subay, kurbanlarÄ±nÄ±n Ã¶nce fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekiyor, sonra onlarÄ±n gÃ¼venini kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ÅŸordu.
SERÄ° CÄ°NAYETLER TEK TEK ORTAYA Ã‡IKTI
Seri cinayetler, 15 Nisan Pazartesi gÃ¼nÃ¼ Mitsero kÃ¶yÃ¼nde bulunan eski maden ocaÄŸÄ±nda saat 15:00 sularÄ±nda bÃ¶lgeyi gezen iki turist tarafÄ±ndan Ã§Ã¼rÃ¼mÃ¼ÅŸ bir kadÄ±n cesedinin bulunmasÄ±yla ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Cesedin, MayÄ±s 2018 tarihinde RMMO subayÄ±nÄ±n evinde temizlikÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan ve kaybolduÄŸu aÃ§Ä±klanan Filipin uyruklu Marry Roseâ€™a ait olduÄŸu belirlenmiÅŸ, bunun Ã¼zerine daha Ã¶nce gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve serbest bÄ±rakÄ±lan subay yeniden sorguya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. RMMO subayÄ±, sorgusu sÄ±rasÄ±nda kadÄ±nÄ± ve Ã§ocuÄŸunu Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ itiraf etmiÅŸti.
EÅŸinden ayrÄ± yaÅŸayan ve iki Ã§ocuk babasÄ± olan Rum Subay Nikos Metaxas, 4 MayÄ±s 2018â€™de Ã¶nce birlikte olduÄŸu kadÄ±nÄ±, sonrasÄ±nda ise olayÄ± gÃ¶ren 6 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ itiraf etmiÅŸti. Metaxasâ€™Ä±n ifadelerinden yola Ã§Ä±kan polis, 6 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun cesedini bulmak iÃ§in Mitsero kÃ¶yÃ¼nde terk edilmiÅŸ maden ocaÄŸÄ±nda arama baÅŸlatmÄ±ÅŸ, bu sÄ±rada bir kadÄ±n cesedi daha bulmuÅŸtu.
Polis ve RMMO subaylarÄ±nÄ±n gÃ¶zetiminde konuÅŸan Metaxas, baÅŸka kadÄ±nlarÄ± da Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ itiraf etmiÅŸ, maden ocaÄŸÄ±nda bulunan cesedin Filipinli Arian Palanos Lozanoâ€™ya ait olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Olay yerindeki ifadesinde Lozona ile Temmuz 2018â€™de internet aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Rum subay, "Lozano ile daha sonra birlikte olduÄŸunu, bu sÄ±rada kadÄ±nÄ± boÄŸduÄŸunu" sÃ¶ylemiÅŸti. Lozanoâ€™yu boÄŸduktan sonra ellerini ve ayaklarÄ±nÄ± baÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Mataxas, kadÄ±nÄ±n cesedini, Ã¶nceki kurbanlarÄ± gibi maden ocaÄŸÄ±ndaki gÃ¶le attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle