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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

O çağrı Lübnan’ı yeniden karıştırdı

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O çağrı Lübnan’ı yeniden karıştırdı

Lübnan’da ekonomik sıkıntılar ve hükümetin vergi politikaları karşı başlayan gösteriler, önceki akşam Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın yaptığı konuşmaların ardından yeniden alevlendi.

Bir aydır süren eylemlerde ilk kez bir can kaybı yaşandı. Başbakan Saad el-Hariri’nin 29 Ekim’deki istifasının ardından gösteriler nispeten hız kesmişti. Cumhurbaşkanı Avn önceki günkü televizyon konuşmasında, 17 Ekim’den bu yana eylemlerini sürdüren protestoculara hitaben, “Sorunların ve taleplerin ne olduğunu anladık. Yapılan hataları düzeltmeye de hazırız ancak davranışlarınızla ülkeyi yıkmayın, harap etmeyin, resmi kurumların çalışmasına engel olmayın. Yolların kapatılması ve eğitimin aksatılması ülkeyi felç ediyor. Eğer yönetimde beğendikleri kimse yoksa çekip gitsinler” demişti.

İLK CAN KAYBI

Konuşmaya tepki gösteren eylemciler, başkent Beyrut’ta yeniden yolları trafiğe kapatarak protestolarına hız verdi. Eylemler sırasında 38 yaşında Ala Ebu Fakir isimli yerel politikacının bir Lübnan askerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

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