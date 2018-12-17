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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
ERBİL (AA)
17.12.2018 - 21:21, Son Güncelleme:

O bomba iddianın ardından dikkat çeken görüşme

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O bomba iddianın ardından dikkat çeken görüşme

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Suriye'nin son siyasi ve güvenlik durumunu görüştü. Öte yandan IKBY'de eğitim alan Suriyeli Peşmerge komutanları ile terör örgütü YPG/PKK'lıların dün ABD’nin himayesinde gizli bir toplantı yaptığı ileri sürülmüştü

Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Barzani'nin resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Barzani ile McGurk başkanlığındaki bir heyet, eski IKBY liderinin Erbil'in Salahaddin kasabasındaki konutunda basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, konuk heyet Suriye'nin son siyasi ve güvenlik durumu başta olmak üzere DEAŞ ile mücadele ve ABD'nin Suriye’deki stratejisi hakkında bilgi verdi.

Barzani de Kürtlerin Suriye'deki geleceğinden endişelerini dile getirdi, bu konudaki risklere karşı fikirlerini paylaştı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu temsilcilerinden William Roebuck, ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Doaglas Silliman ve ABD'nin Erbil Başkonsolosu Stave Fagin de kabulde hazır bulundu. 

GİZLİ TOPLANTI İDDİASI

AA'nın haberine göre Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Üyesi Müslim Muhammed, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) eğitim alan Suriyeli Peşmerge komutanları ile terör örgütü YPG/PKK'lıların dün ABD’nin himayesinde Suriye'nin kuzeyinde gizli bir toplantı yaptığını ileri sürdü.

ABDnin Suriyeli Peşmergeler ile PYDlileri buluşturduğu iddia edildi
ABD'nin Suriyeli Peşmergeler ile PYD'lileri buluşturduğu iddia edildi
Suriyeli Peşmergelerin YPGnin yerini alacağı iddiası
Suriyeli Peşmergeler'in YPG'nin yerini alacağı iddiası
 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (17.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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