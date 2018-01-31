O bir moda devrimcisiydi

BERLİN’in en önemli sergi merkezlerinden Berliner Kronprinzenpalais’ta açılan sergide efsane modacının 1980 ve 1990’lı yıllarda imzasını attığı ve dünya çapında büyük ün yapan çizimleri yer alıyor.

Moda uzmanları Berlin’de açılan serginin de şimdiye kadar benzerlerinin en geniş kapsamlı olduğunu söylüyor. 120 parçadan oluşan sergi, 13 Nisan’a kadar açık kalacak.





Versace tasarımda devrim niteliğinde büyük değişikliklere imza atan modacı olarak biliniyor. Dünyada tanınmasını sağlayan en önemli etkenlerden biri de dünya yıldızlarını reklamlarında oynatması oldu. Canlı renkleri kullanan Versace, Kuzey İtalya modasında devrim yaratmıştı.





Serginin açılışında bir defile de düzenlendi. Canlı renklerin kullanıldığı kıyafetleri birbirinden güzel mankenler taşıdı. 2018 yazının modasının tanıtıldığı muhteşem defile büyük ilgi gördü.